Il panorama dei contenuti Netflix si arricchisce con un nuovo adattamento. Baran bo Odar e Jantje Friese, autori della tanto chiacchierata Dark, sono al lavoro su uno show tratto da Something is Killing The Children, pluripremiata serie a fumetti di James Tynion IV e Werther Dell’Edera. Il suo debutto è avvenuto nel 2019 e ha venduto oltre 2 milioni di copie, vincendo anche nel 2020 il premio Eisner come miglior nuova serie.

In arrivo una serie TV tratta da Something is Killing The Children

La storia di Something is Killing the Children è ambientato in una piccola cittadina, Archer’s Peak, in cui i mostri mangiano i bambini. Una giovane donna misteriosa, arrivata da poco in città, ha però dei poteri speciali che permettono di combattere contro le creature. Solo lei, infatti, crede ai bambini che sono sopravvissuti e hanno parlato di terrificanti creature che vivono nell’ombra. Erica Slaughter sostiene di vedere i “mostri” ed è pronta a ucciderli.

James Tynion IV e Werther Dell’Edera saranno i produttori esecutivi della serie assieme a Stephen Christy e Ross Richie di Boom Studios. Il primo numero di Something is Killing the Children ha venduto oltre 175.000 copie nel corso di più stampe, riscontrando un successo senza precedenti nel mondo dei fumetti indipendenti e non solo. La serie a fumetti ha avuto anche uno spinoff dal titolo House of Slaughter che ha esplorato la storia segreta dell’Ordine che ha fatto diventare Erica Slaughter la cacciatrice di mostri che è oggi. I volumi di Something is Killing the Children sono stati pubblicati in Italia da Edizioni BD e li potete recuperare su Amazon.