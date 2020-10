Spider-Man 3: Sony risponde alle voci sul cast

Voci persistenti che il prossimo film di Spider-Man sarà interpretato da Tobey Maguire e Andrew Garfield hanno portato Sony Pictures a rompere il silenzio e commentare sulla questione. Sony Pictures ha rilasciato una dichiarazione in risposta alle voci in corso che affermano che il nuovo Spider-Man 3 vedrà delle apparizioni delle versioni di Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Un rappresentante della Sony Pictures ha detto, durante un’intervista con ET Canada che le voci riguardanti il cast del film non sono confermate. Questa dichiarazione non conferma ne smentisce i pettegolezzi che vedrebbero coinvolti Tobey Maguire e Andrew Garfield nel nuovo Spider-Man 3. Con l’avvicinarsi dell’inizio delle riprese, previsto per il 16 Ottobre, dell’ancora senza titolo Spider-Man 3, notizie sul casting e voci di corridoio hanno iniziato a dilagare. Le poche notizie ufficiali riguardo il cast riguardano il fatto che Jamie Foxx è stato riconfermato per il ruolo di Max Dillon, aka Electro, e che Benedict Cumberbatch tornerà a vestire i panni di Doctor Strange.

Nel frattempo, voci di corridoio hanno suggerito che Miles Morales farà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe proprio durante il nuovo Spider-Man 3. Inoltre, la partecipazione di Jamie Foxx e Benedict Cumberbatch, così come le voci in corso sulla partecipazione alla produzione di Tobey Maguire e Andrew Garfield, hanno portato alla speculazione che il terzo film di Spider-Man, con protagonista Tom Holland, potrebbe affrontare il multiverso. Questa entità sarà esplorata anche in Doctor Strange nel multiverso della pazzia e in Wandavision, una nuova serie TV dei Marvel Studios che debutterà alla fine di quest’anno su Disney+. Tobey Maguire ha interpretato il personaggio di Peter Parker e il suo alter-ego Spider-Man, in Spider-Man, Spider-Man 2 e Spider-Man 3. Andrew Garfield, invece, ha interpretato lo stesso personaggio in The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2. Diretto da Jon Watts, il nuovo Spider-Man 3 vedrà coinvolte star del calibro di Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch e Jamie Foxx. Il film arriverà nelle sale il 17 Dicembre 2021.