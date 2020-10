Doctor Strange comparirà in Spider-man 3

THR riporta che Benedict Cumberbatch si unirà al cast di Spider-man 3, le cui riprese dovrebbero partire la prossima settimana a New York, riprendendo il ruolo del Doctor Strange. Secondo quanto trapelato Strange colmerà il vuoto lasciato come mentore da Tony Stark per il giovane Peter Parker che ricordiamo, come visto in Spider-man: Far From Home, è in fuga dalla legge accusato dell’omicidio di Mysterio dopo che quest’ultimo ne aveva rivelato l’identità segreta.

La presenza di Doctor Strange potrebbe essere senz’altro legata all’idea di esplorare il Multiverso nel Marvel Cinematic Universe. Gli indizi lampanti sarebbe due: il primo è legato alla seconda pellicole dedicata allo Stregone Supremo che si intitolerà Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Il secondo è legato al ritorno di Jaime Foxx nei panni di Electro, ruolo che aveva interpretato nel 2014 nel decisamente poco fortunato The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro diretto da Marc Webb e con Andrew Garfield nei panni di Peter Parker.

Spider-man 3: Doctor Strange, Electro e J. Jonah Jameson.

Come Electro tornerà non è per il momento dato saperlo anche se lo stesso attore ha “confermato” che non sarà più blu come nelle precedente pellicola.

Electro non sarà l’unico personaggio a tornare. Nella scena post-crediti di Spider-man: Far From Home avevamo infatti già assistito al ritorno di J.K. Simmons nei panni J. Jonah Jameson.

Resta ora soltanto da vedere fin dove la collaborazione fra Marvel Studios e Sony si spingerà con voci sempre più insistenti che vorrebbero uno fra Tobey Maguire o Andrew Garfield comparire come Spider-man di un universo alternativo sulla falsariga del film animato Spider-man: Un Nuovo Universo.

L’uscita di Spider-man 3 (il cui sottotitolo si vocifera essere Homesick) è prevista per il 17 dicembre 2021 a meno di slittamenti causati dall’epidemia di Coronavirus. Alla regia tornerà Jon Watts insieme a Zendaya, Marisa Tomei, Tony Revolori e Jacob Batalon oltre al già citato protagonista Tom Holland.