Star Wars: gadget fra magliette, Funko POP e porta pasto Wookiee

Star Wars: gadget per ogni appassionato ed amante della saga “stellare” più nota al mondo. Star Wars è un brand che richiama gadget di ogni tipo e la fame di magliette, Funko POP! ed accessori vari dedicati al mondo di Guerre Stellari non diminuirà sicuramente in questi giorni dato l’imminente uscita nelle sale cinematografiche di “Star Wars l’ascesa di Skywalker”, il film che chiuderà (almeno sulla carta) una catena di nove pellicole che hanno appassionato (quasi) tutti i fan appartenenti a circa quattro generazioni diverse! Per sfamare la vostra voglia di gadget e magari farvi trovare la maglietta perfetta da indossare sotto alla felpa per la prima del film eccovi una carrellata di prodotti a tema Star Wars che spaziano da quelli dedicati proprio alla nuova pellicola passando agli spinoff come The Mandalorian!

T-Shirt

Le T-Shirt a tema Star Wars sono numerose come le stelle dell’universo. Fra quelle dedicate ai “nostalgici” della prima trilogia a quelle dedicate ad ogni singolo personaggio, evento o frase mai citata nei film fare una selezione è praticamente impossibile. Esiste davvero ogni tipologia di disegno o foto in grado di soddisfare qualsiasi appassionato! Abbiamo quindi deciso di proporvi una serie di prodotti sia dedicati all’ultimo film che darà il saluto alla famiglia Skywalker sia rappresentanti alcuni iconici droni come BB-8 passando dai nuovi personaggi che stanno conquistando il cuore di tutti i fan come il Dark Warrior di The Mandalorian

Le magliette di Star Wars sono disponibili su EMP a questi link:

Sale e pepe

Son tutti bravi a dimostrare il loro amore ed attaccamento alla saga di Star Wars con magliette, felpe, cappellini o adesivi vari… ma ci vuole un vero appassionato per portare anche sulla tavola di casa il fulcro del proprio amore! Volete stupire amici e parenti quando vi chiederanno “mi passi il sale” durante una cena? Ecco per voi l’immancabile set “sale e pepe” dedicato all’impero con il quale il pasto avrà sempre il sapore della forza!





Il set “sale e pepe” di Star Wars èdisponibili su EMP a questo link:

Funko POP! Bobble-Head!

Ed anche per Star Wars Episodio 9 arriva la serie di Funko POP! Bobble-Head dedicata alla pellicola. La prima serie in commercio conta ben 14 figure che spaziano dagli ovvi protagonisti Kylo Ren e Rey passando dai droni BB-8 e D-0 sino ad una serie di nuovi Trooper affiancati allo storico Lando Calrissian. Nella nostra selezione di prodotti che vi proponiamo abbiamo deciso di dare uno sguardo ai due estremi della timeline dei personaggi presenti focalizzando la nostra attenzione su Lando e D-0: il “vecchio ed il nuovo” inseriti in questo film di Star Wars.

La statuetta dedicata a Lando Calrissian ci presenta un ormai anziano personaggio vestito con l’iconica camicia gialla e mantello appoggiato ad un elegante bastone da passeggio ed armato di folgoratore d’ordinanza. Ogni dettaglio della figure è accurato e riporta quanto visto sul grande schermo compresa la brizzolatura dei capelli di Lando.

Del drone D-0 non sappiamo ancora molto.. tranne che sarà presente con una parte importante all’interno della narrazione. Andrà ad affiancare BB-8 come spalla “comica” in qualche scena? Sarà fondamentale per lo sviluppo della storia? Esploderà in mille pezzi in modo spettacolare e pirotecnico? Solo fra poco con il film nelle sale potremo sapere come sarà importante per la saga di Star Wars. Unico dettaglio certo: sarà un personaggi ostile all’impero! Nella figure proposta lo troviamo in una posizione plastica di movimento mentre si sbilancia in avanti in fase di accelerazione.

I Funko Pop! di Star Wars l’ascesa di Skywalker sono disponibili su EMP a questi link:

Porta pasto

Il ritmo della vita odierno spesso richiede di dover mangiare fuori casa magari sedendosi in qualche sala universitaria o ufficio. In questi casi niente di meglio del prepararsi il pranzo o la cena a casa per poi consumarlo dove serve! Ecco che il vero appassionato di Star Wars non può esimersi da portare con se una lunchbox a tema ispirata a Chewbacca ed alla razza Wookiee in generale dove riporre i propri alimenti!

Il porta pasto a tema Wookiee di Star Wars è disponibile su EMP a questo link: