Star Wars Hasbro The Child (16 cm): Recensione

Abbiamo recensito un nuovo prodotto di Hasbro tratto da Star Wars The Mandalorian, la serie che ha rilanciato per molti il brand di Guerre Stellari. Si tratta di una piccola action figure del Bambino (che noi fan chiamiamo amichevolmente Baby Yoda) scelta per un pubblico che cerca un prodotto legato a questo personaggio e non ha intenzione di spendere cifre esorbitanti.

Baby Yoda The Child … chi è?

Quello che sappiamo su questo piccolo esserino è ormai di dominio pubblico dato che viene rivelato nella seconda stagione di The Mandalorian nell’episodio “La Jedi”. Senza scendere in particolari ad alto contenuto di spoiler è un discepolo del tempio Jedi che in qualche modo è riuscito a sfuggire all’Ordine 66 e non è legato in alcun modo al Maestro Jedi di nome Yoda se non per l’appartenenza alla stessa razza. The Child, che scopriremo avere un nome proprio in quell’episodio, è un esserino minuto e non dimostra gli anni che ha realmente. E’ sensibile alla Forza e lo abbiamo visto più volte in azione ma non è stato sufficientemente addestrato poiché le circostanze gli sono state avverse. Ha stabilito un forte legame con Din Djarin (il Mandaloriano che lo protegge) ed è golosissimo di qualunque pietanza gli capiti a tiro, specialmente le uova! Indossa una umile casacca di tela che lo copre semplicemente come un saio copre un monaco qualsiasi e si sposta (quando non cammina) dentro un pod dalla forma rotonda quando accompagna il suo protettore. Non parla, si esprime ancora a piccoli versi ed è il motivo per il quale a molti ha ricordato un neonato entrando prepotentemente nel cuore di tutti.

Il Packaging

Piuttosto scarna la confezione è….come direbbe il maestro Yoda. Si presenta in linea con i prodotti da scaffale che i bambini possono toccare immediatamente con mano tirando la giacca del genitore per farselo acquistare. Si, è un prodotto 4+ ma noi collezionisti di Star Wars non ci badiamo più di tanto, anzi…è più facile che certi acquisti li facciamo per noi stessi! Il packaging risulta quindi ottimale per “testare” con mano il prodotto e per essere buttato senza troppe remore una volta rimossa la figure.

La confezione si presenta composta da cartoncino ripiegato a forma di basetta con una parte frontale rialzata e la parte posteriore leggermente più alta, in pratica un prisma trapezoidale cavo con all’interno la figure. Già da così possiamo prendere confidenza con il prodotto accennando qualche movimento della testa o delle braccia, le uniche cose che si possono muovere. Nella scatola non è presente alcun tipo di accessorio ma la figure a noi ha dato spunto per numerose idee simpatiche.

The Child (16 cm) di Hasbro

Dopo aver sganciato The Child dalla base in cartone, fissata alla stessa attraverso due perni che ruotano liberando la figure, vediamo finalmente come è realizzata anche sotto. In pratica è piatta, non vediamo piedi o altro, può sembrare brutto ma in realtà gli conferisce enorme stabilità.

Il corpo, compreso di vestito, è realizzato in plastica rigida, senza l’utilizzo di alcun tessuto, ma le orecchie e le mani sono composte da gomma rigida consentendogli di essere “giocato” anche dagli utilizzatori più piccoli (che poi sarebbero i bambini…non noi eterni Peter Pan).

Noi che siamo molto eccentrici da questo punto di vista ci siamo divertiti sia a fargli impugnare una penna, rendendolo un bellissimo porta oggetti da scrivania sia vestendolo da Babbo Natale con tanto di pallina in mano (dicono ne vada matto!).

Dal punto di vista della realizzazione troviamo che da una parte il corpo in plastica lo penalizzi leggermente ma d’altra parte abbiamo notato che lo sculpt del volto è addirittura superiore alla sua versione animatronic che è anche più grande…e poi ha quegli occhioni..ma come fate a resistergli? Abbiamo provato a tirare e torcere testa e braccia della figure per verificarne la esistenza e possiamo assicurarvi che risulta a “prova di bambino”, anche con le sollecitazioni più estreme il prodotto è rimasto solido.

Conclusioni

The Child (16 cm) di Hasbro è un prodotto che può benissimo essere acquistato dai genitori per i propri figli ma anche per i collezionisti come noi che magari riescono ad andare oltre l’effettivo oggetto e il suo reale utilizzo rendendolo magari un simpatico soprammobile da scrivania sui cui tenere quella cosa che utilizzate di più e avete paura di perdere. La resa dal vivo appare molto meglio che nelle foto ufficiali e poi davvero, il lavoro di scultura che hanno fatto con il volto è degno di prodotti di fascia di prezzo molto più alta. This is the Way, cari amici collezionisti, provare per credere! Nota di merito per la realizzazione degli occhi che risultano davvero ben realizzati!