Durante la recente Star Wars Celebration, i fan del franchise sono stati letteralmente subissati di incredibili annunci sul futuro della saga, non solo per quanto riguarda serie tv e film, ma anche in altri media, non ultimi i fumetti. Proprio in questo settore, è stato accolto con particolare interesse dal fandom l’annuncio delle nuove serie a fumetti di Star Wars edite da Marvel Comics. La collaborazione con la Casa delle Idee, infatti, da diversi anni ha portato alla nascita di diverse collane particolarmente apprezzate, come Darth Vader o le storie ambientate nell’Alta Repubblica. La Star Wars Celebration è stata l’occasione ideale per rivelare ai lettori le nuove avventure ambientate nella galassia lontana, lontana che troveranno nei nuovi fumetti di Star Wars editi da Marvel.

Come intuibile, i nuovi fumetti Star Wars editi da Marvel Comics esploreranno diversi momenti della continuity Canon del franchise, sviluppando periodi di recente creazione, come l’Alta Repubblica, o concentrandosi su beniamini del pubblico. Senza dimenticare, ovviamente, le serie già in corso che seguono da vicino gli eroi più amati dai fan.

Ecco i nuovi fumetti di Star Wars, pubblicati da Marvel Comics annunciati durante la Star Wars Celebration

Star Wars: Yoda

Una serie in dieci numeri, divisa in tre archi narrativi, che ci porterà a conoscere aspetti inediti del leggendario Maestro Jedi. Durante il suo esilio su Dabobah, Yoda ripercorre con la memoria alcune delle sue avventure, ambientate in momenti diversi della sua lunga vita. Ad aprire le danze saranno Cavan Scott (scenggiatore) e Nico Leon (disegni), che racconteranno un’avventura di Yoda risalente ai tempi dell’Alta Repubblica, mentre i due team artistici come posti da Luke Rosse e Alessandro Miracolo e Jody Hauser e Marc Giggenheim si concentreranno sul passato più recente del Maestro Yoda, ambientando i propri racconti poco prima della Trilogia Prequel e durante gli ultimi eventi della Guerra dei Cloni.

Star Wars: Yoda è il primo prodotto a fumetti che si concentra specificamente sulla figura del potente Jedi, un’occasione che è stata accolta con particolare entusiasmo da Cavan Scott, già apprezzato come narratore dell’Alta Repubblica:

“Ho avuto la fortuna, nel corso degli anni, di scrivere numerose avventure di Yod, soprattutto in Dooku: Jedi Lost, e ogni volta ho apprezzato sempre di più il personaggio. Sarebbe corretto dire che il mio studio a casa è un tempio consacrato a tre icone di Star Wars: ci sono parecchie figures di Obi-Wan, molti, anzi moltissimi pezzi di merchandise legati agli Ewoks e infine Yoda. Il piccoletto è ovunque, che siano modelli, action figure o set LEGO. Yoda proietta la sua ombra ovunque appia, e scrivere le sue avventure è un privilegio e una responsabilità che prendo molto seriamente”

Il primo numero di Star Wars: Yoda dovrebbe arrivare nelle edicole americane a ottobre 2022

Star Wars: Obi-Wan

Non pago di essersi guadagnato la sua serie live action su Disney+, Obi-Wan Kenobi, il maestro di Luke Skywalker sarà protagonista anche di una serie a fumetti, affidata a Christopher Cantwell (Iron Man, Captain America) e ai disegni di Ario Anindito. La trama si baserà sugli ultimi scritti del suo diario, che ricordiamo era stato ritrovato da Luke nella serie a fumetti di Star Wars, durante la run di Jason Aaron. La nuova serie racconterà diversi momenti della vita di Kenobi, dal suo apprendistato come padawan sino alla nomina a Cavaliere, non dimenticando le Guerre dei Cloni.

Per Cantwell, stando a quanto riportato da StarWars.com, poter scrivere del giovane Obi-Wan Kenobi è stata un’occasione unica, considerato che lo scrittore ha una particolare predilezione per la versione della Trilogia Prequel del personaggio, poter quindi raccontare un momento ancora precedente, come il suo periodo da iniziato dell’Ordine, è stata una soddisfazione:

“Quando si tratta di un Obi-Wan così giovane, ho preso come modello mio figlio di otto anni. Amo vedere il mondo attraverso i suoi occhi perché mi ricorda come ero io alla sua età. Ho cercato di basarmi su questo, c’è questa idea, nel primo numero, di essere piccoli in un universo così vasto, ogni bambino si è sentito così. Volevo anche esser sicuro che tutti i dettagli fossero giusti e ci sono davvero un sacco di dettagli da far combaciare quando si tratta di Star Wars”

Ogni numero di Star Wars: Obi-Wan Kenobi mostrerà un momento diverso della vita del Jedi, mostrando come il personaggio sia rimasto ottimista nonostante i diversi drammi vissuti:

“Di Obi-Wan amo il fatto è che paziente e tenace. Ha perso il suo maestro, ha perso il suo amico, ha vissuto molti lutti, ma continua ad andare avanti. Tiene duro e mantiene viva la fiamma anche nei momenti più bui. Attende su Tatooine per decenni, incarna il concetto buddhista dello kshanti, la pazienza, dimostrandosi capace di rimanere legato a spiragli di luce dispersi nell’oscurità. Ogni numero sarà tematicamente legato a questa sua capacità”

Star Wars: L’Alta Repubblica

Ultimo nato all’interno del Canon, il periodo dell’Alta Repubblica precede di una manciata di secoli quanto abbiamo conosciuto nella Trilogia Prequel (La Minaccia Fantasma, L’Attaco dei Cloni, La Vendetta dei Sith). Pur essendo stato presentato come un periodo di massimo splendore della Repubblica, già nella Fase Uno de L’alta Repubblica sono comparse le prime crepe in questa congiuntura temporale idilliaca, con la comparsa della minaccia dei pirati Nihil guidati da Marchion Ro e delle letali creature note come Drengir.

Prima della Star Wars Celebration, erano già stati annunciati i piani per la Fase Due de L’Alta Repubblica. Al fianco della serie principale, compariranno due nuovi archi narrativi. The High Republic – Trail of Shadow (Daniel Josè Older, David Watcher) sarà una serie dal sapore noir, che vedrà come protagonisti Sian Holt e il Jedi Emerick Captor, che si uniranno per scoprire un mistero le cui radici affondano nel remoto passato dell’Ordine Jedi. La trama sarà legata alla storyline principale de L’Alta Repubblica, come ha confermato Older:

“Ci sono così tante strane e terrificanti trame da dipanare, e l’incredibile talento di David Watcher ha colto lo spirito e la profondità della trama al meglio. Sono incredibilmente ansioso di lavorare a questa intrigante, spettacolare storia”

Con The High Republic: Eye of the Storm, invece, sarà una miniserie particolarmente importante per il ciclo, visto che svelerà il passato del villain de L’Alta Repubblica: Marchion Ro. Il capo , o Occhio, dei Nihil è una presenza che è stata maggiormente presente nei romanzi de L’Altra Repubblica, come Fuori dalle Ombre, ma il suo passato è stato solo accennato. Toccherà quindi alla mini scritta da Charles Soule svelare il passato di questo enigmatico villain, rendendolo ancora più centrale all’interno degli eventi della storyline principale.

Durante la Star Wars Celebration, è stata annunciata una seconda miniserie affidata sempre a Soule, The High Republic: The Blade. Affiancato da Marco Castiello ai disegni, Soule svelerà il passato del Jedi Porter Engle, cuoco in uno degli avamposti Jedi conosciuto nei romanzi del ciclo e di cui si parla spesso dell’avventuroso passato, divenuto leggenda. Il primo numero di Star Wars – The High Republic: The Blade uscirà in America a novembre.

