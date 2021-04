Star Wars: il creatore di Thrawn sull’ispirazione per il cattivo preferito dai fan

Il creatore del Grand’Ammiraglio Thrawn, Timothy Zahn, ha discusso il processo creativo che ha portato alla nascita di uno dei cattivi di Star Wars preferito dai fan.

“Volevo catturare l’essenza di Star Wars, ma non volevo andare sullo stesso territorio in cui George Lucas aveva già solcato, quindi questo significava niente super arma, niente Morte Nera, niente Darth Vader, niente Imperatore. Il che mi ha fatto pensare, ‘Ok, cos’altro abbiamo?’ “, Ha detto Zahn a Star Wars Insider. “Vader e l’Imperatore erano governati dalla manipolazione e dalla paura, quindi, che ne dici di qualcuno che guidasse attraverso la lealtà? Che tipo di personaggio potrebbe ispirare quel tipo di lealtà? Doveva essere un genio strategico e tattico, in modo che sapessero che aveva buone possibilità di vincere. Teneva alle sue truppe. Era disposto ad accettare buoni suggerimenti dai subordinati. E poi, infine, poiché non vedevamo molti alieni nell’Impero, volevo renderlo un non umano , sulla base del fatto che, se doveva essere un grande ammiraglio, doveva essere qualcosa di davvero molto speciale “.

Mitth’raw’nuruodo, meglio conosciuto come Grand’Ammiraglio Thrawn, è un membro della razza Chiss che ha servito come ufficiale di alto rango nella Marina Imperiale. Il personaggio è stato creato da Zahn e ha debuttato nel 1991 in L’Erede dell’Impero, il primo romanzo della trilogia di Thrawn. Tuttavia, la sua storia originale è stata effettivamente cancellata quando Lucasfilm ha dichiarato che l’Universo Espanso non è più canonico ed è stato reintrodotto nella terza stagione di Star Wars Rebels. I ribelli sparirono con la scomparsa di Thrawn insieme a Ezra Bridger, durante gli eventi della Guerra Civile Galattica, ma fu eliminato da Ahsoka Tano nella seconda stagione di The Mandalorian, apparentemente ponendo le basi per il suo ritorno nella prossima serie di Ahsoka su Disney +.

