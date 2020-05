Star Wars Day: le novità del merchandising per i fan

Il 4 Maggio si festeggia lo Star Wars Day, complice il fatto che la pronuncia della data in inglese ricordi per assonanza il “May The Force Be With You“, pronunciato dai cavalieri Jedi nel corso di tutta la serie di Film. In occasione di questa “festività”, vi segnaliamo qualche interessante novità riguardo lo Star Wars Merchandising.

Special Boxset Star Wars Saga Home Video (DVD, Blu-Ray, 4K UHD)

Partiamo subito col botto con questo speciale Boxset contenente tutti i film della saga degli Skywalker, disponibile in diversi formati e, per la prima volta, in 4K UHD! Quest ultima edizione, inoltre, include anche uno speciale libro illustrato con alcune litografie iconiche.

Peluche “Il Bambino” Star Wars: The Mandalorian di Mattel

Chi, guardando la nuova serie di Disney+ The Mandalorian, non si è innamorato del Bambino, soprannominato dai fan “Baby Yoda“? Con questo adorabile peluche alto 28 cm potrete averlo al vostro fianco.

Casco elettronico di Boba Fett Star Wars: The Black Series di Hasbro

Uno dei villain de L’Impero Colpisce Ancora, questo cacciatore di taglie con armatura mandaloriana è diventato uno dei beniamini (nonostante sia a tutti gli effetti un cattivo) dei fan e grazie a questa replica del suo casco, potrete immedesimarvi nei suoi panni. Include un visore mobile corredato di flash a LED e un display HUD rangefinder illuminato, con cui riprodurre le avventure galattiche del cacciatore di taglie.

Spazzolini elettrici Oral-B Star Wars

Per i più piccini (ma anche per i più grandi), Oral-B ha creato questa nuova linea di spazzolini elettrici dedicati a Darth Vader e agli Stormtrooper.

Libri di Star Wars di Giunti

Giunti Editore ha pubblicato una serie di libri su Star Wars dedicati sia ai più grandi che ai più piccini e vogliamo consigliarvene due in particolare: Star Wars: la guida per tutti e Star Wars: racconti per avventure stellari. Il primo è una vera e propria enciclopedia dell’universo creato da George Lucas, adatta a tutti coloro che vogliono conoscere tutti i segreti di Star Wars; il secondo, invece, è una raccolta di storie illustrate brevi, in cui ritroveremo tutti i protagonisti più amati dell’intera serie di film.

Casco di Boba Fett e Stormtrooper di LEGO

Ovviamente, anche LEGO non può essere da meno! Come lasciarsi, quindi, scappare queste due repliche fatte coi famosi mattoncini degli elmi di Boba Fett e dello Stormtrooper? Le due repliche super-dettagliate, inoltre, dispongono anche di un sostegno per poterle esporre in tutto il loro splendore.

