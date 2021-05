Star Wars: Rangers of the New Republic potrebbe essere stata sospesa

Nel corso dell’Investor Day 2020, Lucasfilm e Disney hanno alzato il sipario relativamente a tutti i piani futuri legati al marchio di Star Wars, molti dei quali in arrivo sul catalogo Disney+. Tra questi anche Star Wars: Rangers of the New Republic, prodotto da Dave Filoni e Jon Favreau e che si sarebbe dovuto svolgere nello stesso periodo temporale di The Mandalorian e della prossima serie TV Ahsoka, con Rosario Dawson nei panni dell’omonima cavaliere Jedi.

Tra gli interpreti principali figurava anche Gina Carano, licenziata da Disney a seguito di alcuni post sui social media, che denigravano le persone sulla base delle loro identità culturali e religiose. Ora, via Variety (qui la notizia originale), è emersa la possibilità piuttosto concreta che Rangers of the New Republic sia stata definitivamente sospesa. Proprio l’allontanamento dell’attrice americana abbia avrebbe portato Disney e Lucasfilm a riconsiderare l’intero progetto, nonostante mesi fa si parlava di un secondo personaggio destinato a sostituire Cara Dune, ossia Hera Syndulla da Star Wars Rebels.

Oppure, con molta probabilità, Lucasfilm avrebbe semplicemente deciso di dare priorità ad altre serie ambientata in una galassia lontana lontana attualmente in lavorazione. Tra queste The Book of Boba Fett, lo spin-off di The Mandalorian dedicato al celebre cacciatore di taglie mandaloriano interpretato da Temuera Morrison, Andor e lo show dedicato a Obi-Wan Kenobi con protagonista Ewan McGregor.

Infine, tra le altre serie TV annunciate abbiamo Lando (che potrebbe vedere il ritorno di Donald Glover nei panni del rivale di Han Solo), seguita da The Acolyte (ambientata negli ultimi anni dell’Alta Repubblica), A Droid Story e Visions. Più in particolare, le ultime due dovrebbero essere una coppia di serie antologiche animate, sebbene al momento sia Disney che Lucasfilm non abbiano ancora rilasciato i dettagli aggiuntivi del caso, sebbene sul catalogo streaming è da poco disponibile Star Wars: The Bad Batch, nuovo show realizzato in CGI innestato nel canone della saga.