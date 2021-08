Andiamo alla scoperta di tutti gli easter egg e i riferimenti degli episodi 12 e 13 di Stargirl, andati in onda ieri sera su Rai 4 in prima TV e disponibili su Rai Play. Fateci sapere nei commenti se avete seguito la serie e cosa ne pensate ma soprattutto se volete che Rai 4 acquisisca subito la seconda stagione e magari la nuova Superman & Lois!

Se non conoscete Stargirl potete recuperare il nostro articolo di presentazione a lei dedicato.

Stargirl episodi 12 e 13: tutti gli easter egg e i riferimenti

Stargirl 1×12 – Stars and S.T.R.I.P.E. Part One

Il nucleo emotivo dell’episodio è la scoperta da parte di Mike e Barbara che Pat e Courtney sono rispettivamente S.T.R.I.P.E. e Stargirl. Nella serie a fumetti, il confronto fra Courtney e il suo fratellastro è molto più drammatico rispetto a quanto visto in questo penultimo episodio e porta alla distruzione della Cintura Cosmica, il surrogato dell’Asta Cosmica che, come più volte nei fumetti verrà donata solo in un secondo momento a Courtney.

Più simile alla controparte fumettistica e il confronto fra Pat e Barbara. In quello televisivo però lo stesso Pat fa due riferimenti interessanti ad altrettante persone perse a causa della lotta al crimine come un supereroe. I primi sono John e Gloria, i genitori di Sylvester Pemberton. Si tratta di due esponenti dell’alta società così impegnati fra mille impegni mondani da non rendersi con che il piccolo Sylvester non era altri che l’eroe Star-Spangled Kid. Furono proprio loro, apparsi per la prima volta su Star-Spangled Comics #1, ad assumere Pat come autista non sapendo che sarebbe poi diventato il sidekick Stripesy. Quando Sylvester Pemberton tornerà dal limbo temporale (nei classici Justice League of America #100-102) scoprirà purtroppo che i genitori sono già morti.

Il secondo riferimento è ad un misterioso informatore dell’FBI che collaborava con la Justice Society rimasto ucciso. Il riferimento è evidentemente a Trey Thompson, ex-agente dell’FBI divenuto membro della JSA assumendo l’identità segreta di Mister America già adottata dal suo bisnonno “Tex” Thompson, avventuriero mascherato che aveva combattuto i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale (prima apparizione sullo storico Action Comics #1, data di copertina giugno 1938). La prima apparizione di Trey Thompson, su Justice Society of America Vol. 3 #1 (data di copertina febbraio 2007) di Geoff Johns e Dale Eaglesham, sarà anche l’ultima. In quello stesso albo verrà ucciso e il suo posto sarà preso dal suo collega Jeffrey Graves.

L’episodio si chiude con un cliffhanger che capovolge idealmente quello a cui si è ispirato nella serie a fumetti. Lì il piano di Dragon King prevedeva di prendere il controllo delle menti degli adolescenti partendo da Blue Valley, nell’episodio invece il piano della Injustice Society è rivolto al controllo delle menti degli adulti.

Stargirl 1×13 – Stars and S.T.R.I.P.E. Part Two

È stata una presenza che ha aleggiato per tutta questa prima stagione ma solo nel 13° e season finale ha fatto il suo mostruoso debutto Solomon Grundy. Il suo debutto avvenne nel 1944 su All-American Comics #61 dove si scontrò con Lanterna Verde (Alan Scott). Dietro la mostruosa apparenza si cela in realtà il criminale Cyrus Gold che sepolto nella Slaughter Swamp venne trasformato in Solomon Grundy dai rifiuti tossici scaricati nella zona paludosa ai confini di Gotham City.

Le origini di Solomon Grundy sono state rivisitate, e in taluni casi rimaneggiate esplorando per esempio l’origine della filastrocca con la quale si esprime, diverse volte nel corso degli anni. Degno di nota è sicuramente il breve arco narrativo scritto da Roy Thomas a lui dedicato su Infinity Inc. #36-39 in cui Jade (la figlia di Alan Scott) riuscì addirittura a convincerlo ad unirsi brevemente alla squadra.

Uno dei momenti di maggior tensione durante l’episodio è stato senz’altro lo scontro fra Pat e Icicle in cui è stato provvidenziale l’intervento di Mike Dugan alla guida di un pick-up. Le modalità fra l’altro non sono casuali. Nella sua prima apparizione, su Infinity Inc. #11, il piccolo Mike veniva rapito da un gruppo di criminali salvo riuscire a fuggire rubando una delle loro auto (!) e propiziando così l’intervento risolutore di Star-Spangled Kid e Stripesy.

Sin dall’inizio della sua operazione alla Injustice Society è sempre mancato un membro, almeno a giudicare dal sobrio ritratto che campeggiava nel suo quartier generale. Si tratta di Shade che fa il suo misterioso e fugace debutto proprio in questo episodio. Shade, introdotto per la prima volta in Flash Comics #33 (data di copertina settembre 1942), è capace di manipolare le ombre e accedere alla loro dimensione oscura.

Si unì alla Injustice Society in Justice League of America #183 per cercare di resuscitare Darkseid, piano che fallì miseramente. In Infinity Inc. #36 abbandonò quindi il gruppo per trasferirsi ad Opal City dove operò come una sorta di anti-eroe dandy divenendo uno degli alleati di Starman (Jack Knight) durante la seminale Starman di James Robinson – acquistate il primo volume della serie su Amazon.

La nuova Justice Society riesce a sventare il diabolico piano della Injustice Society ma a quanto pare non tutto il male è stato estirpato. Cindy Burnham infatti, in fuga dopo la battaglia finale, trova, rovistando negli effetti personali di Wizard, un diamante violaceo esclamando “Eclipso!”. Il riferimento è palese ed è all’omonimo villain Eclipso, creato da Bob Haney e Lee Elias nel 1963, esordì su House of Secrets #61. Eclipso è la personalità “oscura” dello scienziato specializzato in energia solare Bruce Gordon che prende il sopravvento ogni qualvolta si verifica una eclissi. Questo accadeva perché Gordon era stato ferito da una sciamano, durante una spedizione scientifica nella giungla, con un misterioso diamante nero.

Eclipso è una entità temibile e malefica protagonista nel 1992 dell’evento Eclipso – The Darkness Within e legato indissolubilmente alla seconda e terza generazione di eroi ispirati dalla originale Justice Society of America. Sulle pagine della sua serie regolare infatti, più precisamente su Eclipso #13, uccise sia Beth Chapel che Yolanda Montez.

Ma le sorprese non sono finite perché la prima stagione di Stargirl si chiude con un incredibile cammeo e una dedicata. Il cammeo è quello di Starman (Joel McHale) che credevamo morto (come da sequenza in analessi nel primo episodio). Non è la prima volta che Courtney e Sylvester Pemberton si incontrano. Avvenne già nel 2000 in JSA #13-15 ma in quel caso si trattava di viaggi nel tempo: sarà questo il caso?

La dedicata finale invece è Courtney Elizabeth Johns. Si tratta della sorella dello scrittore e showrunner della serie Geoff Johns tragicamente scomparsa nel 1996 in un incidente aereo e su cui è basata la caratterizzazione dell’eroina.