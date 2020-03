Stranger Things 4: il cast riunito per l’inizio delle riprese

Finalmente ci siamo. Netflix ha pubblicato, pochi minuti fa, un video che mostra il cast – che farà parte di Stranger Things 4 – alle prese con i loro copioni. A dirigere le “riprese” del simpatico video che ci porta dietro le quinte del set della famosissima serie TV Netflix, è un volto amatissimo dai fan dello show, ossia Finn Wolfhard che, nella serie, interpreta Mike. Dunque, così facendo, siamo venuti a conoscenza di alcuni graditi ritorni che vedremo nel capitolo 4 di Stranger Things. Innanzitutto rivedremo Brett Gelman nei panni di Murray Baumann e, per la gioia dei fan, anche in questa stagione non mancherà Erica Sinclair, la sorella minore di Lucas, interpretata da Priah Ferguson.

Ovviamente, nel corso del breve video, fanno la loro comparsa anche tutti gli altri protagonisti che hanno reso grande la serie televisiva ambientata negli anni’80. Sul set infatti – come è possibile vedere dal “trailer” – vi sono anche Millie Bobby Brown, giovane attrice che nello show veste i panni di Undici, Gaten Matarazzo interprete del simpaticissimo Dustin, Caleb McLaughlin che interpreta Lucas, Noah Schnapp nonché Will e Sadie Sink che interpreta invece Max.

Inoltre non manca Natalia Dyer che in Stranger Things veste i panni di Nancy, Charlie Heaton nei panni di Jonathan e Joe Keery che invece interpreta Steve. E come non citare Cara Buono e Winona Ryder, rispettivamente Karen e Joyce. Inoltre, nel video compare anche colui il quale ha lasciato sulle spine, per molto tempo, i fan della serie TV, ossia David Harbour nei panni del capo della polizia di Hawkins Jim Hopper, il cui ritorno nella nuova stagione è stato confermato nel corso di un precedente trailer pubblicato da Netflix.

Dunque, sembrerebbe che tutto sia pronto per la nuova Stagione di Stranger Things 4. Siete curiosi di scoprire quello che accadrà nel prossimo capitolo della serie TV?