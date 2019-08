Stranger Things: gadget fra magliette, Funko POP e soundtrack

Siete dei fan di Stranger Things? Eccovi una selezione di magliette, tazze, block notes, Funko POP e la colonna sonora "anni '80" che ha sonorizzato la serie televisiva!

Prosegue il nostro viaggio nel mondo dei prodotti dedicati alla famosa serie TV di Neflix; dopo avervi segnalato i dieci gadget di Stranger Things da non perdere,avervi recensito il Monopoly ambientato fra il Sottosopra e la città di Hawkins e lo starter set Dungeons & Dragons a tema ecco una nuova carrellata di prodotti che spaziano fra le magliette e le tazze passando dalla colonna sonora sino ad arrivare ai Funko POP! dedicati ed ai block notes da scuola o ufficio.

Se siete dei fan di Stranger Things sicuramente questo è il momento migliore per fare incetta di prodotti legati a questo marchio. Sul mercato è disponibile una quantità incedibile di materiale grazie al quale potrete assicurarvi di avere sempre con voi qualche elemento della serie TV che tanto vi ha appassionato.

T-Shirt

Fra le decine e decine di magliette disponibili in commercio ecco le due che meglio rappresentano secondo noi lo spirito del telefilm riportando stampati sia l’ormai iconico demogorgone sia il gruppo di ragazzi che animano le avventure della serie TV con una grafica degna degli anni ’80 che tanto hanno caratterizzato il prodotto ed hanno aiutato a spingerne il successo televisivo

Mug e tazze termiche

Sia che le usiate per la colazione sia che vi serva un comodo contenitore per trasportare le vostre bevande calde o fredde in ufficio , palestra o scuola se siete dei veri fan di Strager Things non può mancare in casa vostra una tazza brandizzata o una mug termica ed a chiusura ermetica per mantenere al meglio aroma e temperatura del suo contenuto.

Fra le molte proposte sul mercato degna di segnalazione è sicuramente la soluzione “gift edition” che prevede la presenza in un unico box di una tazza smaltata realizzata con l’iconico colore rosso che caratterizza la serie TV che viene proposta assieme ad un sottobicchiere ed un porta chiavi a tema. Con un “colpo solo” andrete a mettere le mani su tre gadget utili in più occasioni.

Funko POP!

Uno dei “must have” per ogni collezionista è sicuramente quello di possedere uno o più Funko POP! dedicati ai propri personaggi preferiti. Fra le decine e decine di Funko disponibili ne potiamo alla vostra attenzione tre, due dedicati al personaggio di Undici ed uno al personaggio di Hopper appartenenti a tre serie ben distinte che a nostro parere appartengono a quelle che in futuro saranno fra le più richieste fra i collezionisti di queste statuine in vinile.

Quaderni e block notes

Sia che vi servano a scuola, in viaggio o li vogliate sfoggiare in ufficio sono disponibili una serie di agende e quaderni ad anelli dedicati a Stranger Things. La nostra attenzione è stata catturata da due in particolare: un quaderno ad anelli riportante sulla copertina l’iconica immagine olografica dei ragazzi in bicicletta mentre osservano la creatura del Sottosopra che incombe su di loro ed una agenda realizzata in un materiale morbido simile ad una una finta pelle dallo stile classico ma in grado di catturare immediatamente lo sguardo e l’interesse di chiunque conosca la serie televisiva.

Il quaderno ad anelli risulta realizzato con ottimi materiali e la copertina rigida olografica riproduce ottimamente l’effetto del cielo che cambia colore all’apparire del Mind Flyer. Le pagine sono tutte a righe e riportano ognuna il logo della serie TV

L’agenda in stile “moleskine” invece riporta una bella immagine sovraimpressa sulla cover e due illustrazioni molto evocative nelle prime ed ultime due pagine. Anche in questo caso l’agenda presenta delle pagine a righe riportanti il logo della serie in ognuna.

Soundtrack

Le atmosfere anni ’80 che tanto hanno colpito gli spettatori della serie TV sono state trasmesse in primis grazie ad una colonna sonora davvero azzeccata e d’impatto. In particolare la terza serie di Stranger Things ha proposto alcuni dei brani più ionici di quel periodo storico arrivando al suo apice con il duetto fra Dustin ed Suzie sulle note di Never Ending Story

Disponibile sia in formato vinile che CD se siete degli amanti della musica “fisica” e volete toccare con mano ed inserire nella vostra collezione questi prodotti un acquisto dovrebbe essere “obbligatorio” per ogni vero appassionato della serie TV

Le tracce audio disponibili sono le seguenti:

Baba O’Riley (The Who) Things can only get better (Howard Jones) Material girl (Madonna) Cold as ice (Foreigner) She’s got you (Patsy Cline) R.O.C.K. in the U.S.A. (John Mellencamp) Neutron dance (The Pointer Sisters) Can’t fight this feeling (REO Speedwagon) Wake me up befor you go-go (Wham) My Bologna (”Weird Al” Yankovic) Moving in stereo (The Cars) Never surrender (Corey Hart) Lovergirl (Teena Marie) Workin’ for a livin’ (Huey Lewis & The News) We’ll meet again (Vera Lynn) Never Ending Story – Gaten Matarazzo, Gabriella Pizzolo