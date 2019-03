Stranger Things il fumetto. In anteprima la cover italiana!

Il fumetto di Stranger Things arriverà ufficialmente anche in Italia con Salani Editore. Eccovi in anteprima la prima cover di questa edizione d’eccezione.

Siamo in trepidante attesa per la terza stagione di Stranger Things, una delle serie di maggior successo del colosso di Netflix, dove le vicende dei protagonisti sembrano rimandarci questa volta a una fatidica estate “dove tutto può cambiare”. Ma cosa sappiamo delle loro origini? E cosa viene celato nel Sottosopra? Su questi punti oscuri potrà fare luce la nuova serie a fumetti che arriverà ufficialmente anche in Italia.

Come vi avevamo già anticipato su queste pagine, la serie di successo ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer, sarà protagonista di un progetto editoriale che prevede la pubblicazione americana originale di ben quattro volumi di 32 pagine. Ebbene, l’opera giungerà anche in Italia raccolta e strutturata in due volumi editi da Salani Editore con il marchio Magazzini Salani.

Il primo volume, di cui vi mostriamo in anteprima la cover ufficiale, arriverà con un mese di distacco circa dopo la pubblicazione statunitense, e porterà il titolo de “Il Sottosopra” (The Upside Down). La storia, completamente inedita, avrà come protagonista Will prigioniero nel Sottosopra, nell’arco temporale della prima stagione, ma troveranno spazio anche alcune vicende legate a Undici e qualche rivelazione sul Demogorgone. Stranger Things – Il Sottosopra sarà pubblicato il 20 giugno 2019 in concomitanza dell’avvio della terza attesa stagione.

Il secondo volume, di cui vi abbiamo dato già qualche anticipazione, arriverà in Italia solo il prossimo autunno e introdurrà il nuovo personaggio “Six”.

Dopo queste conferme, i fan italiani di Stranger Things avranno modo di avere un quadro ancora più completo di quel plot narrativo, che con i suoi misteri avvolti dall’unicità di quegli anni ’80 magistralmente riprodotti, riesce a tenerci incollati allo schermo… e ora anche sulle pagine a fumetti.