Dallo Studio Ghibli 400 immagini gratuite ad alta risoluzione

Studio Ghibli ha messo a disposizione per il download 400 immagini gratuite ad alta risoluzione tratte da otto dei suoi film più celebri. Il produttore Toshio Suzuki invia solo una richiesta ai fan che le scaricheranno.

Durante i mesi di pieno lockdown, in cui le videochiamate e le videoconferenze hanno dominato le comunicazioni pressochè di tutti, lo Studio Ghibli aveva reso disponibili alcuni sfondi gratuiti da poter scaricare sul proprio dispositivo e aggiungere alle app in uso per le nostre video call. Gli sfondi (presenti a questo link per chiunque ne volesse far uso) ritraggono alcune delle ambientazioni più belle in cui sono calati i film dello studio d’animazione giapponese.

Oggi però lo Studio Ghibli, noto per la sua politica ferrea sulla distribuzione delle immagini e dei suoi film, allenta ancora una volta la presa sul proprio materiale e mette a disposizione di tutti 400 immagini ad alta risoluzione, che potranno essere scaricate gratuitamente dal sito web ufficiale della casa di produzione. Le immagini sono tratte da otto delle pellicole più iconiche prodotte dallo studio di Hayao Miyazaki & Co., cinquante per ciascun film: Quando C’era Marnie, La Storia della Principessa Splendente, Si Alza il Vento, La Collina dei Papaveri, Arrietty – Il Mondo Segreto Sotto il Pavimento, Ponyo sulla Scogliera, I Racconti di Terramare e il film Premio Oscar La Città Incantata.

Le 400 immagini ad alta risoluzione offerte dallo Studio Ghibli arrivano però con una richiesta firmata dal produttore Toshio Suzuki, il quale chiede unicamente di utilizzare le illustrazioni con buon senso. Ciò significa che, benché le illustrazioni siano disponibili gratuitamente, i fan sono chiamati a non utilizzarle in contesti inappropriati o commerciali, violando così i diritti artistici di chi le ha create. Lo studio chiede quindi di godere delle immagini gratuite ad uso personale, sotto forma di illustrazioni da appendere alle pareti della propria camera, ad esempio, o come wallpaper per i propri dispositivi.

Un’iniziativa da parte dello Studio Ghibli che giunge insieme a tante altre quest’anno, per la gioia dei suoi fan, come quella che vede i film dello studio nipponico disponibili in streaming su Netflix: ventuno capolavori aggiunti alla piattaforma dallo scorso febbraio, tra cui Laputa – Castello nel Cielo, Il Mio Vicino Totoro, Pom Poko o Il Castello Errante di Howl.