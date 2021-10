Con l’arrivo del primo freddo di ottobre, Tamashii Nations ci porta tantissime nuove figure. Tutti questi prodotti sono in arrivo nei prossimi giorni nei negozi Italiani e negli store online grazie al distributore ufficiale Italiano Cosmic Group. I protagonisti di questo mese sono tutti personaggi tratti dagli anime e film più famosi come One Piece, Saint Seiya, Dragon Ball Super e molti altri… scopriamoli insieme qui sotto!

Tamashii Nations – Bandai, le uscite di Ottobre 2021

Prodotti in uscita:

Black Goku Super Saiyan Rosè (Dragon Ball Super) – S.H. Figuarts

Direttamente da Dragon Ball Super, torna Black Goku Super Saiyan Rosè per la linea S.H. Figuarts di Tamashii Nations. L’action figure ha una nuova colorazione e dispone di mani e volti opzionali. Assolutamente da non perdere!

Cooler Final Form (Dragon Ball Z) – S.H. Figuarts

Direttamente da “Dragon Ball Z: Cooler’s Revenge”, ecco la nuova S.H. Figuarts di Cooler nella sua versione finale. Oltre alla figure, nella scatola troverete mani e piedi intercambiabili e un volto opzionale per esporre Cooler senza la maschera.

Falcon e Winter Soldier (Falcon and The Winter Soldier) – S.H. Figuarts

Direttamente dalla serie in esclusiva su Disney+ “The Falcon and the Winter Soldier“, arrivano le S.H. Figuarts di Falcon e il Soldato D’Inverno (Winter Soldier). Le due figure sono molto dettagliate e dispongono di mani opzionali e teste intercambiabili. Falcon avrà in dotazione le ali e lo stand, le ali una volta montate, avranno un’apertura di ben 32 cm! Winter Soldier come extra oltre lo stand avrà il nuovo scudo di Captain America.

Gol D Roger Kamusari (One Piece) – Figuarts Zero

La linea Figuarts Zero Extra Battle dedicata al brand di One Piece si arricchisce di un nuovo personaggio: per la prima volta arriva Gol D. Roger! La statica è super spettacolare e rappresenta Gol D. Roger nel suo attacco Kamusari.

Son Goku Super Sayan 3 (Dragon Ball Z) – Figuarts Zero

Direttamente da “Dragon Ball Z: L’eroe del pianeta Conuts” ecco una nuova Figuarts Zero dedicata a Son Goku Super Saiyan 3. La statua oltre a essere davvero magnifica, è caratterizzata da dettagli minuziosi, sia a livello di colore che di scultura. Un vero Must Have!

Thetis Mermaid Revival (Saint Seiya) – Myth Cloth

Thetis Mermaid ritorna nella serie Myth Cloth, con nuovi dettagli di colorazione e nuovi accessori. Oltre alla figura di Thetis, nella scatola troverete dei volti intercambiabili, parti opzionali per i capelli, parti per l’armatura e parti per il totem.

Eva 02 Alpha RS (Evangelion 3.0+1.0) The Robot Spirits

Direttamente da “EVANGELION:3.0 +1.0 Thrice Upon A Time”, arriva il nuovo Eva 02 per la line The Robot Spirits! Grazie ai tanti accessori in dotazione potrete ricreare le vostre scene preferite del film animato.

La nostra scelta

La nostra scelta di questo mese, va a occhi chiusi alla Figuarts Zero di Son Goku Super Sayan 3. Il protagonista della saga di Dragon Ball sconfigge tutti grazie a una statua che lo rappresenta al meglio sotto tutti i punti di vista. Un sculpt eccezionale, una colorazione a dir poco perfetta e una posa dinamica che vi lascerà a bocca aperta. In poche parole non lasciatevela scappare per nessun motivo.