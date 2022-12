Il nuovo teaser Disney Plus 2023 ha portato con sé numerose novità e ha permesso a tutti gli appassionati di poter dare un primo sguardo a tante delle novità che ci attendono il prossimo anno. Tra queste troviamo le produzioni dedicate ad Ashoka, Loki e molti altri ancora. Scopriamo insieme maggiori informazioni a riguardo!

Ashoka, Loki e non solo nel teaser Disney Plus 2023

Il ricco teaser Disney Plus 2023 presentato porta diverse novità legate ad altrettanti franchise del calibro di Marvel, Star Wars e Disney. Dal filmato possiamo infatti vedere alcune immagini dedicate alla seconda stagione di Loky, alla nuova serie TV dedicata al personaggio di Ahsoka, alla terza tanto attesa stagione 3 di The Mandalorian e molto altro ancora.

La lista di contenuti continua infatti con Peter Pan e Wendy, American Born Chinese e il recente film Black Panther: Wakanda Forever. Tra le clip inserite nel teaser Disney Plus 2023 abbiamo The Mandalorian Stagione 3, che porterà a tutti gli spettatore nuove emozionanti avventura nella galassia in compagni di Mando e il simpaticissimo Baby Yoda.

E poi ancora ci sarà un grande ritorno di Loki, che dopo i sei episodi pubblicati al debutto della serie TV è pronto a riprendere le fila da dov’eravamo rimasti grazie alla sceneggiatura di Eric Martin e alla regia di Justin Benson e Aaron Moorhead. Secret Invasion invece vede Samuel L. Jackson riprendere il suo ruolo nei panni di Nick Fury all’interno del MCU. Riuscirà Fury, una volta tornato sulla Terra, a tener testa all’organizzazione di alieni mutaforma chiamati Skrull? Per scoprirlo non ci resta che attendere l’arrivo di tutte queste novità sulla piattaforma streaming Disney Plus.

Di seguito condividiamo con voi il filmato Disney Plus 2023.

L’offerta di Disney+