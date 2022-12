In The Boys 4 sono in arrivo ben tre nuovi personaggi, ma ci sarà anche il ritorno di un personaggio già noto agli spettatori della serie. Come probabilmente saprete di già, la serie è stata ufficialmente rinnovata per una quarta stagione già diverse settimane prima della messa in onda del finale di stagione 3 (potete leggere qui la nostra recensione della stagione precedente di The Boys).

Dopo il cliffhanger che chiude la stagione 3, i fan sono decisamente entusiasti di scoprire cosa succederà dopo. Karl Urban, che interpreta Butcher nella serie, ha recentemente rivelato quando inizieranno le riprese della quarta stagione della serie, per cui è probabile che non dovremo aspettare molto tempo prima di poterne sapere molto di più.

The Boys 4: in arrivo tre nuovi personaggi e una vecchia conoscenza

Avevamo già scoperto che Jeffrey Dean Morgan avrà un ruolo importante durante la quarta stagione della serie. Morgan è molto conosciuto grazie alla sua partecipazione a serie televisive di grande successo come The Walking Dead e Supernatural, e a film di successo come Watchmen.

Di recente, però, è anche stato rivelato che Simon Pegg (Hot Fuzz, Star Trek, Star Wars) tornerà a vestire i panni di Hugh Campbell Sr. L’ultima apparizione nella serie del personaggio di Pegg risale alla prima stagione di The Boys, e al momento non è ancora chiaro in quanti episodi di The Boys 4 sarà presente. È stata anche annunciata la presenza di Rosemarie Dewitt (Cinderella Man – Una ragione per lottare, La La Land), che vestirà i panni della mamma di Hughie, finora solo menzionata e mai apparsa nella serie. Inoltre, ci sarà l’introduzione di altri due nuovi volti noti: Rob Benedict (Supernatural) ed Elliot Knight (One Upon a Time), ma al momento non sappiamo per quali ruoli siano stati scelti.