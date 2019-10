The Boys: Patton Oswald avrà un “ruolo segreto”

L'adattamento di The Boys di Garth Ennis per Amazon Prime Video è già entrato nel cuore di molti appassionati di Serie TV, tanto che le riprese della seconda stagione stanno procedendo davvero spedite. Per creare un po' di attesa, lo showrunner Eric Kripke ha rivelato la presenza di un noto attore in un "ruolo segreto".

L’adattamento di The Boys di Garth Ennis per Amazon Prime Video è già entrato nel cuore di molti appassionati di Serie TV, tanto che le riprese della seconda stagione stanno procedendo davvero spedite. Per creare un po’ di attesa, lo showrunner Eric Kripke ha rivelato la presenza di un noto attore in un “ruolo segreto”.

Nonostante la produzione sia attualmente in corso, il team al lavoro sulla seconda stagione di The Boys è comunque molto attivo sui social, in particolare lo showrunner Eric Kripke, che questa volta ha deciso di rivelare ai suoi follower su twitter la presenza di Patton Oswald in un “ruolo segreto”.

Ci sono speculazioni che danno per certo l’attore nel ruolo di “The Legend“. Nei fumetti, il personaggio è un uomo anziano che fornisce informazioni a Butcher e il suo gruppo. Egli era un ex editor di fumetti che lavorava per Victory Comics della Vaught, realizzando pubblicità sulla sicurezza nel reparto Pubbliche Relazioni. Nel suo ruolo, ha avuto modo di confrontarsi coi Super più di chiunque altro prima, ma tutto questo ha avuto un costo…

Precedentemente, Kripke aveva, sempre su Twitter, pubblicato una foto che annunciava la presenza di Crimson Countess (la “Contessa Cremisi”), dandoci un ulteriore indizio sul fatto che la vendetta dei Super non è molto lontana.

Si può definire come la controparte fumettistica di Scarlet della Marvel, sfoggia un costume e un mantello rossi e possiede dei poteri che si basano sul calore. Sarà interessante vedere se avrà lo stesso ruolo visto nella storia cartacea.

Nel frattempo, il co-produttore della serie Seth Rogen, ha già visto il primo episodio e c’è molto più di quello che possiamo immaginare:”Hanno già più risorse per la seconda stagione. Stanno aggiungendo personaggi, la portata dello show cresce sempre più, mano a mano che va avanti. Abbiamo appena visto il primo episodio della seconda stagione. È stata una cosa meravigliosa come produttori. È molto meglio di quanto avessi mai sperato.”