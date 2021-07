The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo disponibile in Home Premiere dal 6 luglio

Il nuovo episodio dell’acclamata saga horror, The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo sarà disponibile in home premiere a partire da domani, martedì 6 luglio, sia per l’acquisto che il noleggio premium sulle piattaforme streaming Apple Tv, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TimVision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e, solamente per il noleggio premium, anche su Sky Primafila e Mediaset Play Infinity. Inoltre, sul canale ufficiale Youtube di Warner Bros, è già disponibile un’anteprima del film, gratuita, della durata di 10 minuti.

In The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo, tornano Ed e Lorraine Warren, investigatori del paranormale, che vedremo alle prese con uno dei casi più scioccanti e sconvolgenti di tutta la loro carriera, un’indagine che parte dalla valutazione di un sospetto omicida, il primo che, nell’intera storia legale degli Stati Uniti, ha invocato la sua presunta possessione demoniaca come elemento di difesa! Nel corso dell’indagine, i due demonologi si troveranno faccia a faccia con elementi e situazioni che mai, neppure durante il corso della loro lunga carriera, si sarebbero lontanamente immaginati di poter affrontare.

Il cast di The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo, vede tornare Vera Farmiga e Patrick Wilson nei panni di Lorraine e Ed Warren, mentre la regia del film è affidata a Michael Chaves, già apprezzato regista de La Llorona: Le Lacrime del Male.

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo è il settimo film facente parte della lunga saga di The Conjuring, oramai riconosciuta come il più grande franchise horror della storia, e che è riuscita a incassare in totale più di 1,8 miliardi di dollari in tutto il mondo. Di questo universo narrativo, fanno parte i primi due capitoli di The Conjuring, Annabelle e Annabelle 2: Creation, The Nun: La vocazione del Male e Annabelle 3.

Per saperne di più sull’argomento, e non arrivare quindi impreparati ad assistere a questa terrificante storia, vi consigliamo il volume “Tra maleficio, patologie e possessione demoniaca” di M.Sodi acquistabile a questo link.