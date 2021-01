The Eternals: una maglietta svela l’aspetto dei protagonisti

Una nuova immagine di una maglietta facente parte del merchandising ufficiale del film The Eternals da un primo sguardo completo al cast del film, così come i costumi che indosseranno i protagonisti.

E’ proprio il design di una nuova linea di t-shirt a presentare i personaggi del film del Marvel Cinematic Universe ed è stato pubblicato sul profilo Twitter @ETERNALSnews. Il cast degli Eterni è mostrato in costume, con Ikaris e Sersi in particolare che assomigliano molto alle loro controparti dei fumetti.

First real look at the cast as Eternals in T-Shirt marketing to go along with the film.

This November. (Hopefully) pic.twitter.com/JPBfSZN9lK

— 𝗘𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗟𝗦 (@ETERNALSnews) January 18, 2021