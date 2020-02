The Mandalorian: annunciati nuovi prodotti ufficiali

Con il New York Toy Fair 2020 che inizierà questo fine settimana, Hasbro e LEGO hanno deciso di dare una serie di annunci di un certo peso, sulla gamma di giocattoli inerenti alla serie TV di Disney + The Mandalorian.

Il primo di questi nuovi giocattoli è l’animatronic di “The Child” di Hasbro, soprannominato dai fan Baby Yoda. Questa bellissima figure presenta suoni e sequenze motorizzate che si attivano toccando la parte superiore della sua adorabile testa. Ci sono 25 combinazioni di suono e movimento in tutto, compresi movimenti della testa, delle orecchie e degli occhi. L’animatronic di Baby Yoda imiterà anche l’uso della Forza chiudendo gli occhi, alzando il braccio e sospirando. Mettendolo a terra, invece, chiuderà gli occhi e farà un “pisolino forzato”.

Anche LEGO non è rimasta con le mani in mano, per quanto riguarda The Mandalorian. Nel corso del 2020, infatti, verranno rilasciati un nuovo set di costruzione della Razor Crest, la nave spaziale del Mandaloriano, comprensiva di minifigure e una coppia di BrickHeadz con il Mandaloriano e Baby Yoda, che saranno poi acquistabili nei punti vendita LEGO, nei Disney Store e nei parchi Disney.

“Trovare dei modi per coinvolgere e sorprendere gli spettatori con questa nuova storia di Star Wars è stata una fantastica opportunità”, afferma il creatore di The Mandalorian Jon Favreau. “E posticipare lo sviluppo dei prodotti darà a tutti l’opportunità di scoprire insieme il personaggio affettuosamente conosciuto dai fan come ‘Baby Yoda’. Questa è un’opportunità davvero speciale nell’era degli spoiler. Sono davvero riconoscente per la partnership che abbiamo creato con i team di Lucasfilm e Disney, che stanno trasformando questi personaggi in prodotti che i fan potranno apprezzare”.

“Da nuovi personaggi come Il Bambino fino all’amatissima saga degli Skywalker e tutto ciò che questo universo comprende, Star Wars ha l’abilità di conquistare i fan generazione dopo generazione”, ha dichiarato Ken Potrock, president, consumer products commercialization, Disney Parks, Experiences and Products. “È un onore poter offrire prodotti ed esperienze che permettono ai nostri fan in tutto il mondo di celebrare le loro storie e i loro personaggi preferiti 365 giorni all’anno”.