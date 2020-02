The Witcher 2: Kristofer Hivju nel cast, quale ruolo interpreterà?

A quanto pare, sembrerebbe che ci sia una new entry nel cast della seconda stagione di The Witcher, la serie TV Netflix che con il primo capitolo ha ottenuto grandissimo successo. Il “nuovo arrivato” sicuramente è un volto molto noto, soprattutto per gli appassionati de Il Trono di Spade. Infatti, pare sia stato confermato che Kristofer Hivju – che in Game of Thrones veste i panni di Tormund – reciterà al fianco di Henry Cavill e tutti gli altri personaggi in The Witcher 2. A svelare questa informazione in merito alla seconda stagione della serie TV e alla new entry nel cast è stato il sito Redanian Intelligence.

Ovviamente, la notizia dell’arrivo di Kristofer Hivju nel cast di The Witcher 2 circolava da tempo, però pare stiano cominciando ad essere insistenti le voci riguardanti il ruolo che dovrebbe interpretare. Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe che Kristofer Hivju dovrebbe interpretare “Nigel”. Però, considerando il fatto che il nuovo personaggio che farà la sua apparizione nei nuovi episodi della serie TV Netflix è stato illustrato come “un uomo carismatico, intelligente e divertente“, i fan hanno subito ipotizzato che Kristofer Hivju vestirà i panni di Nivellen.

Per chi non lo sapesse, Nivellen è un personaggio che, a causa di una maledizione, viene trasformato in bestia. Dunque, per scoprire se effettivamente sarà l’interprete di Tormund a vestire i panni di questo nuovo personaggio in The Witcher 2, non ci resta che attendere informazioni ufficiali. In ogni caso cosa ne pensate di questa new entry e del probabile ruolo che dovrebbe interpretare? Sarà l’attore giusto per vestire i panni di Nivellen? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.