Tra gli adattamenti cinematografici tratti dai libri fantasy di successo non è possibile non menzionare la produzione legata al franchise di The Witcher, interpretato nelle prime stagioni da Henry Caville. Quando si tratta di trasposizioni, che siano esse opere derivate da libri o videogiochi, uno dei maggiori crucci da parte degli appassionati è sicuramente la corrispondenza con l’opera originale. Spesso infatti, per motivi diversi tra loro, non è insolito notare delle discrepanze narrative quando si parla di trasposizioni. Un esempio su tutti potrebbe essere quanto fatto con la serie TV de Il Trono di Spade che, anche a causa di una mancata stesura finale dei libri originali, è dovuta andare avanti con le sue gambe. Dunque, con la conclusione della seconda stagione, molti fan di The Witcher si sono chiesti quale potesse essere il futuro del franchise e cosa dovessero aspettarsi in termini di storia dalla prossima stagione 3. I nuovi episodi saranno di fantasia o invece saranno congrui con la storia vissuta tra le pagine dei libri?

A questa domanda ha risposto Lauren S. Hissrich, la showrunner di The Witcher, che ha assicurato ai fan che la terza stagione della serie Netflix sarà adattamento “one-to-one” di Time of Contempt di Andrzej Sapkowski. Scopriamo insieme maggiori dettagli riportati da cbr.

The Witcher 3: la serie TV sarà fedele al libro, parola di showrunner

La showrunner Lauren S. Hissrich, durante una recente intervista con Entertainment Weekly, ha assicurato che la stagione e di The Witcher seguirà molto da vicino i passi narrati nei romanzi e che di fatto sarà un adattamento quasi “uno a uno”. Ecco le sue parole:

Ciò che è così interessante è che la stagione 3, per me, è la cosa più vicina che abbiamo fatto come adattamento uno a uno dei libri. Ovviamente, non possiamo fare ogni pagina, ma Time of Contempt ci ha dato così tanti grandi eventi d’azione, punti della trama, momenti decisivi del personaggio, enormi rivelazioni di un grande male. C’è così tanto da fare che siamo stati in grado di attenerci molto, molto strettamente ai libri.

Vi ricordiamo, nel caso vogliate fare il punto della situazione, che la sinossi di The Witcher 3 ha anticipato una storia che vede Ciri e Yen pronti ad avventurarsi ad Aretuza per promuovere l’addestramento della principessa. Qui incontreranno moltissime dinamiche di corruzione politica, corruzione magica e altrettanti tradimenti.

Le difficoltà nell’adattare un’opera così complessa

La showrunner Lauren S. Hissrich, secondo quanto riportato, ha poi anche speso alcune parole per spiegare quelli che furono alcuni dei maggiori problemi con l’adattamento di Blood of Elves data la sua natura composta da poca azione.

Blood of Elves… è stato terrificante per me in termini di adattamento… Perché è un libro che parla molto delle relazioni tra i personaggi e dei movimenti dei personaggi, ma non molta azione propulsiva.

Data di uscita di The Witcher 3

La data di uscita delle terza stagione di The Witcher è prevista nel corso dell’estate 2023 sulla piattaforma streaming Netflix. Nell’attesa del suo debutto vi ricordiamo che su Amazon sono disponibili per l’acquisto di videogiochi per console e anche il cofanetto con i libri dalla quale queste produzioni hanno preso diretta ispirazione.