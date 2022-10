La serie prequel The Witcher: Blood Origin esplorerà le origini dei misteriosi Monoliti che abbiamo già visto nella stagione 2 di The Witcher, di cui trovate qui la nostra recensione. Basato sulla serie di libri creata dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski, The Witcher ha fatto il suo debutto in streaming su Netflix nel 2019. La serie vede Henry Cavill nei panni del Witcher Geralt di Rivia. Lodata sia dal pubblico che dalla critica, la serie è stata rinnovato per una terza stagione e ha generato un film spin-off animato, The Witcher: Nightmare of the Wolf. Nel luglio 2020, Netflix ha anche dato il via libera a una miniserie live-action, The Witcher: Blood Origin, che sarà un prequel per la serie principale.

Ambientato 1200 anni prima degli eventi di The Witcher, Blood Origin rivelerà la creazione del primo Witcher e gli eventi che alla fine hanno portato alla Congiunzione delle Sfere, a causa della quale diversi mondi si sono scontrati e fusi fra loro, portando i mostri nel mondo degli esseri umani.

The Witcher: Blood Origin spiegherà le origini dei Monoliti

Secondo il creatore e showrunner di Blood Origin Declan de Barra, i fan di The Witcher scopriranno alcune informazioni in più sui Monoliti (inclusa la loro origine), che sono un residuo della Congiunzione delle Sfere. Parlando durante l’evento Tudum di Netflix, de Barra ha descritto i monoliti e ha suggerito che Blood Origin spiegherà come sono nati:

“Impariamo l’origine dei monoliti qui. Chi ha realizzato per primo questi monoliti? Come mai? E poi capiamo in che modo, in seguito, sono diventati così importanti nel mondo di The Witcher, il potere che è stato conferito loro e come ciò sia avvenuto. Sono il catalizzatore di molto di ciò che va storto in questo mondo”.

Ciò che rende i Monoliti così interessanti nel mondo di The Witcher è che, in realtà, non esistono nei libri di Sapkowski. Piuttosto, sembra che i creatori della serie abbiano tratto ispirazione dai videogiochi di The Witcher. Nella seconda stagione di The Witcher viene rivelato che, secondo gli storici del Continente, i monoliti dovrebbero essere punti di impatto risalenti alla Congiunzione delle Sfere. La loro connessione con la Congiunzione consente a questi obelischi giganti di pietra di fungere da collegamenti tra i diversi regni.

Mostrati per la prima volta all’inizio della prima stagione di The Witcher, quando l’urlo di Ciri fece cadere un monolite a Cintra, qualunque fosse la loro origine, divenne chiaro che gli oggetti sono collegati al ruolo di Ciri come figlia del Caos. Probabilmente, The Witcher: Blood Origin potrebbe gettare un po’ di luce anche sul vero legame di Ciri con loro.

