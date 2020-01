The Witcher: Netflix realizzerà un film dedicato a Geralt di Rivia?

In attesa della seconda stagione della serie TV Netflix che ha riscosso grande successo, arrivano alcune voci di corridoio che potrebbero far felici i molti fan dello show. Infatti, sembrerebbe che la piattaforma streaming si sia messa a lavoro per realizzare un film dedicato a The Witcher e quindi alle avventure di Geralt di Rivia. Ebbene, secondo le indiscrezioni, lo spin-off potrebbe avere già un titolo, ossia The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Tra l’altro, pare sia stato Beau DeMayo a scriverne la sceneggiatura, quindi colui il quale ha scritto anche “Betrayer Moon”, terzo episodio della prima stagione di The Witcher. Molto probabilmente, se il progetto verrà portato a termine, andrà a collegare la prima e la seconda stagione della serie TV Netflix. Ovviamente ancora le notizie a riguardo sono poche, poiché non si conosce ancora in che modo si evolveranno le vicende e se i personaggi principali della serie Netflix – tra cui Geralt di Rivia, la Principessa Cirilla e la maga Yennefer – saranno ancora i protagonisti all’interno dello spin-off.

Nonostante ancora non sia ufficiale l’arrivo del film d’animazione dedicato a The Witcher, una buona speranza a riguardo è giunta non molto tempo fa da Tomek Baginski, nonché produttore esecutivo per la piattaforma streaming Netflix. Infatti egli avrebbe affermato quanto segue:

“Abbiamo in programma alcune interessanti sorprese tra le stagioni, ma non dirò esattamente cosa accadrà. Non voglio destare troppo l’interesse, ma chissà che non rivedremo The Witcher in un nuovo stile. Tuttavia queste sono cose di cui preferirei non parlare troppo per ora. ”

Dunque, per sapere se le notizie in merito alla produzione di The Witcher: Nightmare of the Wolf sono vere, no ci resta che attendere. In ogni caso, cosa ne pensate del probabile arrivo dello spin-off dedicato alle avventure di Geralt di Rivia? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.