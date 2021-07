The Witcher – Nightmare of the Wolf: il trailer dell’anime prequel

In occasione del WitcherCon di inizio mese corrente, CD Projekt Red ha svelato la produzione del lungometraggio animato ispirato al celebre franchise de The Witcher, ovvero The Witcher: Nightmare of the Wolf, in uscita sulla piattaforma streaming on-demand di Netflix dal 23 agosto 2021 (vi invitiamo a recuperare i dettagli qui nel nostro precedente articolo).

Proprio nelle ultime ore ecco che Netflix, attraverso i propri portali ufficiali, diffonde appunto un nuovo trailer dedicato al progetto prequel dedicato al personaggio di Vesemir, mentore di Geralt.

The Witcher – Nightmare of the Wolf: il trailer

Lo possiamo guardare qui di seguito in italiano:

The Witcher: Nightmare of the Wolf, lungometraggio animato scritto e prodotto da Beau DeMayo assieme a Lauren Schmidt Hissrich (è stato anche showrunner e produttore esecutivo della serie tv The Witcher) e diretto da Kwang II Han presso Studio Mir, introduce la storia di Vesemir che prova esaltazione nell’ammazzare mostri per denaro. Tuttavia, quando un nuovo e pericoloso potere si erge dal Continente, il futuro mentore di Geralt imparerà che avere quel ruolo ha un valore molto più profondo e non è solo finalizzato al guadagno personale.

Nel cast vocale figurano: Theo James (Castlevania) come Vesemir, Lara Pulver (Sherlock) come Tetra, Graham McTavish (Outlander) come Deglan e Mary McDonnell (Battlestar Galactica) come Lady Zerbst.

The Witcher: Nightmare of the Wolf: di cosa parla il film animato

Il film animato, come già precisato, tratta una storia antecedente alla timeline attuale. Scopriamo più nel dettaglio l’incipit della storia originale:

“Il mondo di The Witcher si espande sempre più, stavolta, con una storia originale tutta animata. Prima di Geralt è vissuto il suo mentore, Vesemir, uno spavaldo e giovane cacciatore riuscito a fuggire dalla povertà ammazzando mostri per denaro. Tuttavia, quando un nuovo e strano essere comincia a terrorizzare un regno politicamente già teso, Vesemir si ritrova a vivere una avventura che lo costringerà ad affrontare demoni del suo passato“.

Ricordiamo che a dicembre 2021 uscirà, sempre per Netflix, la seconda stagione della serie tv ispirata al celebre franchise con protagonista, esattamente come la prima, Henry Cavill. Qui gli ultimi dettagli.

Prima di immergervi nella nuova serie anime originale, perchè non recuperare il 1° volume originale del romanzo che ha dato vita al franchise scritto da Andrzej Sapkowski? Potete farlo qui su Amazon.