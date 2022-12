La serie The Witcher di Netflix ha riscosso un grande successo in entrambe le stagioni finora uscite e, in attesa di ulteriori novità riguardanti la terza stagione, giungono delle notizie molto positive riguardo a uno spinoff in fase di sviluppo. Quest’ultimo dovrebbe essere interamente incentrato su un gruppo di letali disadattati conosciuti, nei romanzi di Andrzej Sapkowski, come la banda dei Ratti.

L’informazione è stata riportata in esclusiva da Redanian Intelligence il quale ha anche rivelato che il progetto live-action esplorerà i Ratti proprio dopo la loro apparizione nella terza stagione di The Witcher. Si pensa, inoltre, che il nuovo progetto possa vedere l’uscita su Netflix proprio tra la terza stagione e la quarta stagione della serie principale anche se non è chiaro se lo spettacolo avrà luogo prima, durante o dopo quest’ultimo. Oltre a ciò, comunque, i dettagli sono scarsi: non c’è un titolo, manca anche una data di uscita o informazioni sul casting e nessuna conferma ufficiale al momento della stesura di questo articolo.

I Ratti e il futuro del franchise

Per chi non lo sapesse, la banda di banditi conosciuta come i Ratti ha fatto il suo debutto nel romanzo Il Tempo della Guerra (che potreste recuperare su Amazon), per poi ritornare anche nei due libri successivi, Il Battesimo del Fuoco e La Torre della Rondine. È la stessa Ciri a condurci fra i loro ranghi, sviluppando con questi giovani criminali, vittime e prodotto della guerra contro Nilfgaard, una particolarissima alleanza che continuerà fino a un evento fatidico. Il viaggio di Ciri con i Ratti si rivela un periodo cruciale quando si tratta di traumi, cinismo e dipendenza da se stessa.

I membri dei Ratti sono Giselher, Mistle, Kayleigh, Iskra, Asse e Reef e su di loro già si conoscono i nomi degli attori che li interpreteranno nella terza stagione di The Witcher: Christelle Elwin interpreterà Mistle, Fabian McCallum sarà Kayleigh, Juliette Alexandra è stata scelta per interpretare Reef, Aggy K. Adamas interpreterà Iskra e appariranno anche Andrew Lee Potts, Ash Rizi e Ben Radcliffe, anche se i loro ruoli esatti sono attualmente sconosciuti. Infine, sempre riguardo alla terza stagione di The Witcher, sappiamo che il protagonista sarà interpretato per l’ultima volta da Henry Cavill. Dalla quarta stagione in poi, infatti, il ruolo di Geralt passerà a Liam Hemsworth. Insomma non ci resta che attendere ulteriori novità sia sullo spin-off che sulla serie principale.