The World of Cyberpunk 2077: il companion book del videogame, edito da Dark Horse Comics

Dark Horse Comics pubblicherà The World of Cyberpunk 2077, il companion book dell'atteso videogame Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red

La casa editrice Dark Horse Comics e la software house CD Projekt RED stanno collaborando per la pubblicazione di The World of Cyberpunk 2077, un libro sull’ambientazione e la lore di Cyberpunk 2077, l’attesissimo videogame ambientato nel futuro del celebre gioco di ruolo carta e penna degli anni Novanta Cyberpunk 2020, edito da R. Talsorian Games.

Il companion book The World of Cyberpunk 2077 immergerà il lettore nella storia e nei personaggi di Cyberpunk 2077 e fornirà uno sguardo approfondito sull’ambientazione del mondo distopico del gioco di ruolo. La copertina del companion book

The World of Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 21 aprile 2020, pochi giorni dopo il rilascio del videogioco, programmato da CD Projekt Red per il 16 aprile 2020. Il volume conterà 200 pagine e sarà pubblicato con una copertina rigida sovradimensionata al costo di $ 39,99.

Dark Horse sta collaborando con CD Projekt Red anche per la pubblicazione di The Witcher Omnibus, in uscita a gennaio.

Ricordiamo, inoltre, che ad agosto, in occasione del GenCon, vedrà la luce il Jumpstart Kit di Cyberpunk Red, il nuovo gioco di ruolo carta e penna di R. Talsorian Games seguito di Cyberpunk 2020 e ambientato proprio nell’universo del videogioco Cyberpunk 2077.