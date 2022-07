L’estate è sempre parecchio umida e afosa in Giappone, ma quest’anno ancora di più come, dopotutto, nel resto del mondo. Per combattere il caldo ci sono diverse soluzioni, tra cui l’acqua ed ecco che nel Paese del Sol Levante hanno deciso di farlo in uno dei parchi a tema più famosi grazie a una nuova attrazione a tema Neon Genesis Evangelion.

La nuova attrazione dedicata a Neon Genesis Evangelion

Nella città di Kyoto, infatti, ha da poco aperto, all’interno di un parco divertimenti a tema cinematografico denominato Toei Movie Village, una zona dedicata esclusivamente alle attrazioni acquatiche. Indubbiamente, dato il tema generale del Parco, vi sono numerose attrazioni a tema anime e manga ed ecco che, a partire dal 16 luglio, è possibile ammirare un’attrazione denominata Splash! Evangelion Kyoto Base 2022 a tema, appunto, Evangelion. Si tratta di una statua alta 15 metri raffigurante l’Unità 01 e di alcuni Angeli che, muniti di cannoni ad acqua, colpiranno ripetutamente i coraggiosi visitatori. Quest’ultimi potranno difendersi utilizzando gli Eva Ponchos al costo di circa 25 euro e gli Scudi A.T.F. al costo di circa 18 euro. Per coloro, poi, che desiderano un rinfresco al parco, il Toei Movie Village offrirà ghiaccio tritato che arriva in una tazza a tema Evangelion al costo di 2500 JPY (circa 18 euro).

Il parco acquatico di Evangelion sarà aperto a intervalli irregolari per tutta l’estate. In particolare potrà essere trovato in funzione tutti i fine settimana dal 16 luglio al 3 settembre 2022 ad eccezione del periodo che va dal 23 luglio al 14 agosto, in cui sarà aperto tutti i giorni. Oltre a Neon Genesis Evangelion, sempre nello stesso parco dal 23 luglio al 17 ottobre si potrà assistere a un evento a tema Demon Slayer con i visitatori che potranno scattare foto con luoghi che ricordano l’Entertainment District dalla seconda stagione dello spettacolo, oltre ovviamente a giocare con diverse attrazioni presenti al suo interno.

Il parco divertimenti Toei Movie Village, tuttavia, non è solamente ricco di opere inerenti ad anime, manga e film. Infatti i visitatori hanno anche la possibilità di passeggiare per le strade del parco divertimenti totalmente contornate da edifici ricostruiti come repliche tradizionali dell’epoca Edo, visitare un’originale casa stregata e vari set dove a volte si può assistere dal vivo alle riprese dei film e molto altro ancora.