Il primo minuto di Spider-Man: No Way Home è disponibile online

Mancano pochissimi giorni dall’uscita ufficiale di Spider-Man: No Way Home ed è da poco stato pubblicato online il primo minuto del film.

La primo minuto di Spider-Man: No Way Home è disponibile online

Senza ombra di dubbio, Spider-Man: No Way Home è il film del Marvel Cinematic Universe più atteso dalla maggior parte dei fan del 2021, complice l’enorme speculazione che è stata fatta nel corso di questi mesi sulla presenza di Tobey McGuire e Andrew Garfield, i due attori che prima di Tom Holland hanno interpretato Peter Parker e Spider-Man. Il film uscirà in Italia il 15 Dicembre, ma nell’attesa potete godere del primo minuto del film.

Sul canale Youtube Relieve the Magic è stato da poco pubblicato un video di poco meno di un secondo in cui è visibile la prima scena di Spider-Man: No Way Home, video che trovate in calce a questo articolo. La scena sembra iniziare esattamente subito dopo la fine di Spider-Man: Far from Home, in cui Spider-Man vede la propria vera identità rivelata pubblicamente dal giornalista J. Jonah Jameson, interpretato da J.K. Simmons. Subito, Peter e la MJ di Zendaya vengono circondati da un gruppo di persone che li subissano di domande in maniera piuttosto aggressiva, costringendo Spider-Man a fuggire con la ragazza tra le braccia fino a raggiungere un punto sicuro, in cui Peter telefona disperato all’amico Ned.

Tra l’altro, mentre i due volteggiano tra i palazzi, ad un certo punto intravediamo chiaramente la locandina di Rogers: The Musical, lo spettacolo teatrale a cui Clint Barton e la sua famiglia assistono nella prima puntata di Hawkeye, attualmente in trasmissione su Disney+: questo dettaglio dimostra che la serie su Occhio di Falco e Spider-Man: No Way Home si svolgono entrambi nel 2024.

Questo piccolo antipasto sicuramente potrà soddisfare i fan che non vedono l’ora di andare al cinema per vedere finalmente Spider-Man: No Way Home, in cui è stata ormai confermata la presenza preponderante del multiverso, tenuto conto della presenza del Dottor Strange di Benedict Cumberbatch e del ritorno di alcuni villain apparsi nei tre film di Sam Raimi (disponibili qui su Amazon.it), come Dottor Octopus, Goblin/Norman Osborn e l’Uomo Sabbia, rispettivamente interpretati da Alfred Molina, Willem Dafoe e Thomas Haden Church, ma anche di Electro e Lizard, personaggi di Jamie Foxx e Rhys Ifans apparsi nei due film The Amazing Spider-Man di Marc Webb (disponibili qui su Amazon.it).