Parlando di Star Wars, inevitabilmente si entra all’interno della discussione su quale trilogia sia la migliore della saga. In queste occasioni, spesso emerge un interrogativo: la Trilogia Prequel di Star Wars è sottovalutata? Il trittico composto da La Minaccia Fantasma, L’Attacco dei Cloni e La Vendetta dei Sith è stata, specie dopo il primo capitolo, spesso attaccata da una parte del fandom della saga, che non ha perdonato a Lucas l’avere voluto cambiare dei radicali aspetti della sua galassia, come l’introduzione dei midichlorian, che ha indebolito profondamente l’aspetto mistico della Forza.

La Trilogia Prequel è sottovalutata? Ecco l’opinione di Ewan McGregor e Hayden Christensen

Non solo i midichlorian hanno scontentato parte del fandom. La non perfetta realizzazione di Yoda in Episodio I è divenuto un argomento di accesa discussione spesso in passato, al punto che nel periodo in cui Star Wars riconquistava il grande schermo raccontando il passato di Anakyn Skywalker e di Obi-Wan Kenobi durante la caduta della Repubblica, la sensazione che anche gli attori ebbero all’epoca era che i tre film non fossero stati accolti in modo entusiasta da tutti i fan della galassia lontana, lontana.

A ricordare questo momento sono stati proprio Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) e Hayden Christensen (Anakyn Skywalker/Dart Vader) che durante un’intervista con LADBible.TV hanno dovuto rispondere all’annoso dilemma: La Trilogia Prequel di Star Wars è sottovalutata? Pur non essendo apprezzata, questa trilogia è comunque una diretta emanazione della visione di Lucas, che ha introdotto elementi già immaginati ai tempi della lavorazione della prima stesura della sceneggiatura di Una Nuova Speranza, andando a creare la backstory di una società che, nella Trilogia Originale, era vissuta come un ricordo, quasi idealizzato, da parte dei protagonisti legati all’Alleanza Ribelle.

Per Ewan McGregor, la scarsa considerazione goduta dalla Trilogia Prequel di Star Wars era principalmente legata al fatto che gran parte della negatività era legata al fatto che Lucas aveva voluto allontanarsi delle sensazioni tipiche dei precedenti film:

“I Prequel non venivano accolti particolarmente bene, ogni volta che venivano presentati, erano martellati. E questo non ci faceva sentire molto bene. La Trilogia Prequel non è stata sottovalutata dalle persone che li amano, e noi li abbiamo fatti pensando a loro. “

Sensazione condivisa anche da Hayden Christensen, che ha preso parte solo a due film della Trilogia Prequel, L’Attacco dei Cloni e La Vendetta dei Sith, nei panni prima di Anakin Skywalker e poi di Darth Vader, seppure brevemente.

“Quando i film uscirono e le critiche furono davvero spietate, ovviamente fu difficile accettarlo, perché si tiene sempre molto a ciò per cui si è investito molto di sé. All’epoca furono sottovalutati, ma necessitavano solo di un po’ di tempo, per maturare nella pop culture”

Forse l’uscita di Obi-Wan Kenobi, serie live action in uscita su Disney+ dal 27 maggio, ambientata tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza, potrà contribuire a dare una nuova caratura alla Trilogia Prequel. A tentare questa impresa saranno nuovamente Ewan McGregor e Hayden Christensen, che rivestiranno nuovamente i panni dei loro iconici personaggi.

