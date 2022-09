Ancora poche ore per approfittare dell’incredibile offerta che vi permetterà di avere un mese di abbonamento a Disney Plus a solo 1.99€! L’offerta lanciata lo scorso 8 settembre in occasione del Disney Plus Day infatti sta per terminare!

Ultime ore per avere un mese di Disney Plus a 1.99€!

L’offerta che vi permetterà di avere un mese di abbonamento a Disney Plus a solo 1.99€ scadrà infatti alle 23.59 di oggi, 19 settembre. L’offerta è valida sia per i nuovi abbonati che per coloro che riattiveranno la sottoscrizione a Disney Plus.

Dalla mezzanotte del 20 settembre l’abbonamento tornerà al suo prezzo standard ovvero 8.99 € al mese o 89.99 € all’anno. È quindi importante approfittare dell’offerto ed usufruire di un risparmio di oltre il 75% sul costo dell’abbonamento mensile base.

Il catalogo Disney Plus

Disney Plus è un servizio di streaming video on demand fruibile ovunque su Smart TV, PC e smartphone con un’app dedicata. Offre una suddivisione in sei sezioni dedicate, ovvero Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Star e molto altro, con un comparto tecnico di tutto rispetto: la risoluzione massima fino al 4K con HDR, HDR10 con metadati statici e il Dolby Vision con metadati dinamici, mentre per la parte audio è supportato il Dolby Atmos e l’audio object-based. Inoltre, Disney Plus non prevede alcuna forma di pubblicità. Disney Plus, infatti, consente il download illimitato di titoli presenti nel proprio catalogo, con tanto di possibilità di scaricare intere stagioni o singoli episodi per quanto riguarda le serie TV – recuperate il nostro articolo Disney Plus: come scaricare film e serie TV | La guida

Disney Plus possiede nel suo catalogo alcune delle proprietà intellettuali che hanno fatto la storia del cinema e dell’azienda americana con circa 500 film Disney, circa 25 serie TV originali, tutte le 31 stagioni de I Simpson, 5.000 episodi tratti da Disney Channel e più di 250 ore di contenuti firmati National Geographic. Per una migliore consultazione abbiamo deciso di dividerli nelle sezioni Disney, Marvel, Lucasfilm e il catalogo di STAR pensato per una fascia di pubblico adulto.

L’offerta di Disney Plus