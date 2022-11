Si è da poco conclusa la prima stagione di Andor, serie TV che ha portato sul piccolo schermo il personaggio interpretato da Diego Luna in Rogue One, spinoff di Star Wars uscito nel 2016. Lo show è stato apprezzato all’unanimità da critica e pubblico, venendo definito come uno dei migliori prodotti ambientati nell’universo ideato da George Lucas. La seconda stagione andrà a collegarsi sempre di più a Rogue One e, a quanto pare, vedrà il ritorno di un importante personaggio visto al cinema.

Un grande personaggio di Rogue One tornerà in Andor 2

Si tratta del droide K-2O, doppiato da Alan Tudyk. A parlare del suo ritorno ci ha pensato lo showrunner di Andor Tony Gilroy ai microfoni di Collider:

“Sarà una delle nostre principali responsabilità per la seconda parte. Dobbiamo collegarci a Rogue One, dunque è fondamentale prendere in considerazione anche la sua storia”.

In realtà il primo incontro tra il droide e Cassian Andor è stato raccontato nel fumetto one-shot Rogue One – Cassian & K-2SO Special #1, pubblicato nel 2017, ma è probabile che gli eventi verranno in qualche modo retconnati all’interno della serie. Il ruolo di K-2O in Rogue One è stato determinante per la riuscita della missione dei Ribelli, aiutandoli nello scovare i piani della Morte Nera e sacrificandosi per consentire a Jyn e Cassian di guadagnare tempo. Le riprese della seconda stagione di Andor sono da poco iniziate a Londra e dureranno almeno fino all’estate del 2023. Occorrerà dunque aspettare almeno il 2024 per vedere i nuovi episodi della serie su Disney+.

Tony Gilroy ha già specificato che lavoreranno in blocchi narrativi da tre episodi con un salto temporale di un anno tra l’uno e l’altro, coprendo in questo modo quattro anni in dodici episodi. Il finale della seconda stagione andrà poi a collegarsi direttamente con la prima scena di Rogue One, offrendo una vera e propria chiusura del cerchio. Lo showrunner aveva già spiegato di come K-2O non fosse necessario per la storia raccontata nella prima stagione e che la sua introduzione avverrà in una maniera spettacolare.