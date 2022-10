House of the Dragon Episodio 8, di cui trovate qui la nostra recensione, non riprende il racconto da dove lo avevamo lasciato nella precedente puntata, ma 6 anni dopo, come viene spiegato dalla viva voce di Rhaenys Targaryen. In questo lasso di tempo sono cambiate molte cose, mentre altre sono rimaste grossomodo le stesse. Fra lotte intestine, una cena in famiglia e altre curiosità, rivisitiamo insieme House of the Dragon Episodio 8.

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER!

Da questo punto in poi saranno presenti alcuni spoiler su House of the Dragon, per cui vi invitiamo a procedere con la lettura con cautela.

Lotte intestine, una cena in famiglia e altre curiosità su House of the Dragon Episodio 8

La lotta per il Trono di Legno di Driftmark

House of the Dragon Episodio 8 si apre con un dialogo fra Rhaenys Targaryen e suo cognato Vaemond Velayon, il quale la informa che Corlys è stato gravemente ferito in un’imboscata; in seguito alla ferita, Corlys cade in mare, e da allora è disperso. Tuttavia, egli aveva già detto che avrebbe lasciato il trono di Driftmark a Lucerys Velaryon, il figlio di Rhaenyra. Vaemond è però preoccupato: è opinione diffusa, infatti, che i figli di Rhaenyra siano illegittimi. Se Driftmark passasse al giovane principe, il buon nome dei Velaryon resterebbe intatto. Ma per quanto riguarda il sangue Velaryon?

Mentre si diffonde a Westeros la notizia che Vaemond chiederà per sé il Trono di Legno di Driftmark, Daemon e Rhaenyra si recano ad Approdo del Re per affermare il diritto di Lucerys al medesimo trono. Mentre le varie fazioni si riuniscono per discutere di Driftmark, è evidente che Vaemond sta prendendo le distanze da Rhaenyra e dalle decisioni del suo stesso fratello.

Per cercare di districare la matassa, ecco presentarsi re Viserys, visibilmente provato dalla sua malattia, che chiede consiglio a Rhaenys; poco prima, durante un dialogo con Rhaenyra le aveva detto che non era certa di sostenerla: in pratica, Rhaenys fa capire a Rhaenyra che starà dalla parte di colui che sarà il favorito. Alla fine, Rhaenys decide di sostenere Lucerys, e coglie l’occasione per annunciare pubblicamente il fidanzamento del principe Targaryen con sua nipote Rhaena. Si è trattato di una manovra dell’ultimo minuto messa a punto da Rhaenyra, al quale propone uno scambio: Se Rhaenys lascerà che suo figlio (un bastardo) sieda sul trono di Legno, lei farà in modo che ci si possa sedere anche Rhaena (figlia di Laena e, per questo, di puro sangue Velaryon).

Vaemond, ovviamente, non è d’accordo, e insulta esplicitamente Rhaenyra e i suoi figli, scatenando la reazione di Daemon, che gli taglia la testa in due con la sua affilatissima spada di acciaio di Valyria.

La cena in famiglia dei Targaryen

In questi sei anni, Daemon e Rhaenyra hanno avuto due figli, e ne hanno un terzo in arrivo mentre Alicent e suo padre Otto detengono, di fatto, il potere ad Approdo del Re a causa delle pessime condizioni di salute del re. Il donnaiolo e ubriacone Aegon ha sposato sua sorella Helaena, le cui ingenuità e spontaneità ricordano un po’ Luna Lovegood, mentre Aemond, da quando ha perso un occhio e guadagnato un drago, da essere quello insicuro e preso in giro sembra essere ora molto più sicuro di sé, e lo vediamo anche allenarsi nel combattimento, mentre suo fratello maggiore è dedito unicamente alle gozzoviglie.

Proprio perché sa che gli resta poco dopo, dopo essersi fatto medicare le piaghe in sequenza davvero sconcertanti e molto realistiche, Viserys decide di organizzare una cena in famiglia, durante la quale mostra il lato destro del suo volto, che in pubblico copre con una maschera d’oro. Mostrandosi così com’è, in tutta la sua debolezza, Viserys chiede ai suoi familiari di deporre le armi, e mentre gli adulti lo ascoltano, i ragazzi finiscono per alterarsi fin troppo.

Ma tra i silenzi e gli sguardi, qualcosa si scioglie tra Rhaenyra e Alicent, che ricordano di avere più cose in comune di quanto possa sembrare. La cena è un momento di rarissima pace familiare (probabilmente l’ultimo), nonostante l’alterco fra i ragazzi.

La profezia di Aegon

Le ultime scene di House of the Dragon Episodio 8 ci mostrano re Viserys mentre racconta ancora una volta il sogno premonitore di Aegon il Conquistatore, la “Canzone del Ghiaccio e del Fuoco”. Tuttavia, è evidente che Viserys creda di stare parlando con sua figlia Rhaenyra (la sua vista è quasi del tutto scomparsa, e già in una occasione precedente aveva scambiato sua figlia per la sua seconda moglie), mentre ad ascoltarlo c’è sua moglie Alicent. Il fatto che Viserys parli di Aegon come di un principe prescelto dalla profezia viene però male interpretato da Alicent, che non conosce affatto questa leggenda.

Alicent, dunque, crede che suo marito stia cambiando idea sulla successione sul suo letto di morte. Di certo, un fraintendimento così madornale non potrà che essere fra le cause scatenanti della guerra intestina a Casa Targaryen conosciuta con il poetico nome di Danza dei Draghi.

