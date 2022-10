House Of The Dragon Episodio 8, di cui potete trovare qui la nostra recensione, è molto intenso, dal punto di vista emotivo, e prepara ancora una volta il terreno per il grande conflitto che verrà: la Danza dei Draghi. In un clima di tensione crescente trovano però spazio anche alcuni sinceri momenti di convivialità, probabilmente gli ultimi, prima del grande conflitto.

House Of The Dragon Episodio 8: le differenze con il libro

Chi si siederà sul Trono di Legno?

Nel 126 CA Corlys non venne ferito in battaglia, ma fu colpito da una febbre improvvisa. Questo evento diede origine alle dispute per il Trono di Legno, a cui partecipò anche Vaemond Velaryon, fratello minore di Corlys. Come nella serie, Vaemond viene ucciso per aver denigrato Rhaenyra e i suoi figli, ma ciò non avviene ad Approdo del Re, bensì a Driftmark. Nel libro, Daemon lo decapitò per ordine di sua moglie e, in seguito, diede il suo cadavere in pasto a Syrax, il drago di Rhaenyra.

In Fuoco e Sangue, non è dunque Vaemond, ma la sua famiglia a recarsi ad Approdo del Re per presentare una petizione a re Viserys non solo per contestare l’eredità di Driftmark, ma anche per protestare contro l’improvvisa esecuzione di Vaemond. Sfortunatamente, i loro sforzi si rivelarono vani quando commisero l’errore di chiamare Lucerys “bastardo” in presenza di Viserys, che ordinò con rabbia di tagliare loro la lingua per l’insulto. Subito dopo aver dato quest’ordine, si ferì sul Trono di Spade così gravemente che maestro Gerardys dovette amputargli due dita. Dal punto di vista della descrizione fisica del re, nel libro Viserys ingrassò molto, nei suoi ultimi anni di vita.

L’ultima cena

In Fuoco e Sangue, quando Jacaerys Velaryon chiede a Helaena Targaryen di ballare con lui, Aegon la prende male, dando così origine a una discussione tra i due che avrebbe potuto avere esiti drammatici, se la Guardia Reale non fosse intervenuta.

Durante la festa, Rhaenyra indossa il nero e il rosso e Alicent veste il verde: ognuna di loro indossava i colori dell’altra in segno di amicizia.

La profezia di Aegon

Come probabilmente saprete di già, non esiste alcuna profezia in Fuoco e Sangue; si tratta, infatti, di un’aggiunta originale della serie creata appositamente come ponte di collegamento fra questo prequel e il controverso finale del Trono di Spade. Nella sua visione profetica, Aegon il Conquistatore ha visto un Principe Prescelto che guiderà tutti i popoli di Westeros, uniti sotto un’unica bandiera per far fronte a un nemico comune.

I Targaryen possiedono anche Catspaw, il pugnale la cui lama di acciaio di Valyria che verrà usato da Arya Stark per uccidere il Re della Notte e porre così fine per sempre alla minaccia degli Estranei. In questo episodio, quando re Viserys parla nuovamente del sogno profetico di Aegon crede di farlo con sua figlia Rhaenyra, mentre, in realtà, lì ad ascoltarlo c’è sua moglie Alicent, che fraintende le parole del marito: poiché sia il Conquistatore che il suo primogenito con il re si chiamano Aegon, Alicent crede che Viserys, sul letto di morte, abbia cambiato idea sulla successione del Trono di Spade, e questo, inevitabilmente, contribuirà a creare quel clima pesantissimo che sfocerà nella Danza dei Draghi. Un’ultima differenza riguarda l’anno di morte di Viserys: mentre nel libro il re muore nel 129 AC, nella serie ciò avviene nel 132 AC.

