WandaVision batte tutti i competitor: è la serie più vista di gennaio!

Gennaio è stato un mese molto importante per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe e non solo perché ha messo in mostra nuovi prodotti rispetto a un 2020 senza nuove uscite. Il primo mese del 2021, infatti, ha segnato l’inizio di WandaVision, la prima serie televisiva Marvel a debuttare su Disney+, nonché il secondo vero successo della piattaforma di streaming dopo le due stagioni di The Mandalorian.

Secondo un rapporto di Variety inerente ai dati di streaming provenienti dal provider di analisi televisive TVision per il mese di gennaio, WandaVision si è rivelato il titolo più visto se confrontato con diverse piattaforme di streaming, tra cui Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, HBO Max, Apple TV+, Peacock , CBS All Access e Discovery+. Ha battuto altre serie di successo di recente debutto come la prima stagione di Bridgerton e la terza stagione di Cobra Kai, oltre a film appena usciti come Wonder Woman 1984 e Soul, quest’ultimo sempre di Disney+.

In effetti, la serie è stata quasi 81,3 volte più vista rispetto agli altri titoli confrontati da TVision. Quest’ultima fa delle statistiche contando gli spettatori che hanno guardato un prodotto per almeno due minuti, entro una sessione di visione di almeno cinque minuti. In attesa di scoprire se ci sarà una seconda stagione di WandaVision, molti spettatori non vedono l’ora che arrivi il 5 marzo per osservare l’ultimo episodio della prima stagione anche per scoprire se le teorie sono fondate.

Oltre a WandaVision, comunque, ben presto arriveranno su Disney+ altre serie sempre del Marvel Cinematic Universe tra cui The Falcon and the Winter Soldier il 19 marzo e Loki a maggio. Non bisogna, poi, dimenticare che in ballo ci sono tantissimi altri progetti tra cui Ms.Marvel, She-Hulk con Tatiana Maslany e Moon Knight, guidata da Oscar Isaac. Insomma se gennaio è stato un mese in cui Disney+ ha sbaragliato la concorrenza, questo potrebbe essere solo l’inizio. Netflix e le altre piattaforme di streaming sono avvisate!