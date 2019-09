Watchmen la serie TV: HBO ha pubblicato una nuova featurette!

HBO ha recentemente pubblicato un nuovo video in cui mostra la storia e l'ambientazione di Watchmen la serie TV. Pronti per questa nuova serie televisiva?

Novità per Watchmen la serie TV. HBO, la famosa emittente televisiva produttrice di Game of Thrones, ha pubblicato recentemente un video – della durata complessiva di 2 minuti e 28 secondi – in cui spiega le caratteristiche della trama e dell’ambientazione della serie televisiva dedicata a Watchmen.

Il video in questione, innanzitutto, mette in risalto il rapporto tra gli eroi e la società circostante, in particolar modo subito dopo un attacco terroristico e le conseguenze di quest’ultimo. La featurette, inoltre, contiene una serie di filmati che permettono di approfondire alcuni personaggi, vale a dire Nite Owl e Dr. Manhattan.

La prima stagione di Watchman sarà trasmessa a partire dal prossimo 20 ottobre, e vanterà un cast d’eccezione, a partire da Regina King, per non parlare di Jeremy Irons, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Adelaide Clemens, Andrew Howard, Tom Mison, Frances Fisher, Jacob Ming-Trent, Sara Vickers, Dylan Schombing, Lily Rose Smith e Adelynn Spoon.

Vi ricordiamo, infine, che la suddetta serie sarà trasmessa in Italia – precisamente su Sky Atlantic – con l’emittente televisiva statunitense. Come di consueto, seguiranno aggiornamenti.