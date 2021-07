What If…?, trailer ufficiale con data di uscita e poster della serie Marvel

Dopo Loki, le avventure targate Marvel torneranno su Disney+, questa volta con una serie animata antologica davvero molto particolare: What If…?. Marvel Studios ha ora svelato il trailer ufficiale italiano e il poster dello show, i quali mostrano come i più famosi eventi dei film dell’Universo Cinematografico Marvel verranno quasi del tutto completamente riscritti, per storie e vicende nuove di zecca.

Dando vita a un un multiverso di infinite possibilità, What If…? vede protagonisti i personaggi ben noti agli appassionati del MCU, tra cui Peggy Carter, T’Challa, Doctor Strange, Killmonger, Thor e tanti altri. La serie, diretta da Bryan Andrews con AC Bradley nelle vesti di capo sceneggiatore, porrà l’accento su una narrazione ancora più particolare e visionaria rispetto a quanto visto nei vari film e nelle serie live action.

Ricordiamo che lo show si basa su una testata a fumetti nata nel 1977 e chiamata proprio What if…? , una serie che si proponeva di rispondere ad alcuni tra i più bizzarri quesiti del mondo Marvel, mostrando vere e proprie realtà alternative nate da uno o più particolari rispetto alla realtà considerata canonica. Nella serie animata vedremo infatti T’Challa (doppiato per l’ultima volta da Chadwick Boseman) raccolto dai Ravagers e da Yondu al posto di Peter Quill, diventando quindi Star-Lord piuttosto che l’eroe di Wakanda Pantera Nera. O ancora, in un altro episodio vedremo il Soldato d’Inverno affrontare una versione zombie di Captain America, chiaro rimando alla miniserie nota come Marvel Zombies, uscita nel 2005 grazie alla fantasia di Robert Kirkman (qui in offerta speciale).

Nonostante What If…? sia quindi estranea ai canoni del Marvel Cinematic Universe, la serie potrà contare su volti e voci degli attori che hanno contribuito a rendere grande l’universo cinematografico concepito da Kevin Feige, La serie animata Marvel Studios (la prima ad approdare sul catalogo streaming) sarà disponibile in esclusiva su Disney+ a partire da mercoledì 11 agosto.