Niente da fare per Willow, serie Disney+ basata sull’omonimo film fantasy del 1988 diretto da Ron Howard e con protagonista Warwick Davis. Lo show, che ha svolto il ruolo di vero e proprio sequel, è stato cancellato dopo una sola stagione composta da 8 episodi. Nonostante la conclusione televisiva l’IP di Willow rimane centrale per Lucasfilm che potrebbe decidere di riprenderla in futuro.

Warwick Davis in Willow

Willow è stata cancellata

La prima stagione aveva riscontrato recensioni molto positive e si era chiusa con un finale che lasciava spazio a nuove storie. Anche lo sceneggiatore Jonathan Kasdan aveva espresso il desiderio di vedere una seconda stagione, ma così non sarà. Questa la sinossi ufficiale:

La storia ebbe inizio con un aspirante mago di un villaggio Nelwyn e una bambina destinata a unire i regni, che insieme contribuirono a distruggere una regina malvagia e a bandire le forze dell’oscurità. Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua: un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove devono affrontare i propri demoni interiori e unirsi per salvare il proprio mondo.

Willow segue le avventure dello stregone Willow Ufgood (interpretato da Warwick Davis) e una nuova squadra di avventurieri, tra cui la futura imperatrice Elora Danan (interpretata da Ellie Bamber), impegnati nel cercare di salvare un principe rapito e contrastare i piani malvagi della Crone. Willow vanta un cast internazionale eterogeneo con Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan in veste di produttori esecutivi. Dolman è un produttore di consulenza. Roopesh Parekh e Hannah Friedman sono co-produttori esecutivi e Julia Cooperman è una produttrice.

