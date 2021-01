Wonder Woman 1984 avanzata la candidatura agli Oscar

Nella notta italiana è arrivata la conferma che WarnerMedia ha deciso di proporre la candidatura di Wonder Woman 1984 agli Oscar in numerose categorie incurante del responso di critica e pubblico a dir poco polarizzante basti vedere le votazioni di due dei principali aggregatori americani ovvero Cinemablend, sui cui il film mantiene un B+, e soprattutto Rotten Tomatoes dove attualmente è al 60% di gradimento della critica e al 74% di gradimento di pubblico dopo essere partito con un roboante 94% di gradimento di critica lo scorso 25 dicembre, data di uscita nei cinema americani e sulla piattaforma HBO Max.

Wonder Woman 1984 agli Oscar

In quali categorie è stata proposta la candidatura di Wonder Woman 1984?

Praticamente tutte! Migliori Film, Miglior Attrice Protagonista (Gal Gadot), Miglior Regia (Patty Jenkins), Miglior Sceneggiatura non Originale (Patty Jenkins, Geoff Johns e Dave Callaham), Miglior Attrice non Protagonista (con tre candidature: Kristen Wiig, Robin Wright e Connie Nielsen), Miglior Attore non Protagonista (con due candidature: Chris Pine e Pedro Pascal), Miglior Fotografia (Matthew Jenses, ASC), Miglior Montaggio (Richard Pearson, ACE), Migliori Costumi (Lindy Hemming) e Miglior Colonna Sonora (Hans Zimmer).

Al netto dell’accettazione delle candidature, e di una o più vittorie, WarnerMedia ha già confermato i lavori per un sequel del film.

Wonder Woman 1984 – l’uscita italiana

Risulta ancora “problematica” invece la situazione riguardante l’uscita italiana. Dopo alcuni tentennamenti l’uscita di Wonder Woman 1984 è attualmente fissata in Italia per il 28 gennaio 2021 ovvero a più di un mese dall’uscita americana ma, con l’allerta legata all’emergenza socio-sanitaria ancora altissima, per il momento non è dato sapere se le sale riapriranno per quella data.

Wonder Woman 1984 – il film

Successivamente al red carpet virtuale di qualche giorno fa è stata diffusa la scena iniziale e un nuovo poster:

Eccovi la sinossi di Wonder Woman 1984:

Un rapido salto negli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah. Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, WONDER WOMAN 1984 è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d’incassi sulla supereroina DC, Wonder Woman del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale.

L’ultimo trailer italiano:

Questo invece il cast: