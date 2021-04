Zack Snyder’s Justice League – la scena integrale “We live in a Society” con Joker

A poche ore dall’annuncio della cancellazione di ben due film DC, trovate i dettagli nel nostro articolo dedicato, Zack Snyder è tornato alla carica attraverso i suoi account social pubblicando addirittura una scena integrale inedita di Zack Snyder’s Justice League e non una scena qualsiasi ma la famosa “We live in a Society” con protagonista il Joker di Jared Leto.

“We live in a Society” e il Joker di Jared Leto

La scena, che fa parte della sequenza Knightmare, è una delle più singolari del film. È innanzitutto una delle scene aggiuntive filmate recentemente con il ritorno di Jared Leto nei panni del Joker e prende ispirazione da un popolarissimo meme ispirato a sua volta ad un scena cult della sit-com Seinfeld.

Snyder e Leto hanno poi “trasformato” la scena, accolta molto positivamente dai fan già all’epoca dell’uscita del trailer, in una t-shirt il cui ricavato delle vendite verrà devoluto in parte in beneficenza alla American Foundation of Suicide Prevention.

Zack Snyder’s Justice League – come e dove vederlo in Italia

Zack Snyder’s Justice League è disponibile in esclusiva su Sky su NOW sia in lingua originale sottotitolato che doppiato in italiano.

Per abbonarvi a NOW TV potete cliccare qui ed accedere rapidamente alle promozioni in corso

Per gli abbonati Sky, Zack Snyder’s Justice League non avrà costi aggiuntivi.

Ma attenzione perché su NOW, Zack Snyder’s Justice League costerà solo € 3 rientrando nella offerta della piattaforma che offre il primo mese di abbonamento per Cinema e Entertainment a quella cifra! Dopo il primo mese è possibile disdire l’abbonamento a NOW senza costi aggiuntivi, visitate la pagina dedicata della piattaforma per tutti i dettagli!

Rispetto a quanto precedentemente annunciato il film NON uscirà (almeno per il momento) su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV.

Zack Snyder’s Justice League, la sinossi e il trailer

Zack Snyder’s Justice League è interpretato da Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K. Simmons. La sceneggiatura è di Chris Terrio, da una storia di Chris Terrio, Zack Snyder e Will Beall, basata sui personaggi della DC e Superman creato da Jerry Siegel e Joe Shuster.

I produttori del film sono Charles Roven, Deborah Snyder, mentre i produttori esecutivi sono Christopher Nolan, Emma Thomas, Wesley Coller, Jim Rowe, Curtis Kanemoto, Chris Terrio e Ben Affleck.

