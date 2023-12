130€ di sconto su Mac Mini con chip M2! Piccolo e potente

Se siete alla ricerca di una soluzione comoda per avere sulla scrivania un PC sì potente, ma anche estremamente compatto, allora la soluzione ideale è quella di rivolgersi a Mac Mini, ovvero a quello che è il Mac più piccolo di sempre, capace di garantire performance eccezionali (specie nella sua ultima edizione con chip M2), ed oggi in sconto del 18% su Amazon, e dunque disponibile a soli 599,00€! Un investimento sensatissimo, anche come splendido (e utile) regalo di Natale.

Mac Mini, chi dovrebbe acquistarlo?

Mac Mini, specie in questa sua versione con chip M2, è una soluzione ideale per chiunque cerchi un potente PC desktop, che sia capace di gestire senza sforzo qualsiasi task, anche compiti impegnativi come editing fotografico, gaming e qualsiasi altra attività di stampo professionale. Al contempo, è ovvio che non solo si tratti di una scelta, in qualche modo, "economica", visto il suo prezzo di molto inferiore anche alla gamma MacBook, ma anche e soprattutto "comoda", giacché parliamo di un computer che offre tanto, ma al minimo dello spazio, grazie ad un'eccellente ingegnerizzazione dei suoi componenti.

Equipaggiato con il potente chip M2 di Apple a 8-core, Mac Mini dispone di una GPU integrata a 10-core, a cui si aggiungono fino a 24GB di memoria unificata. Questa combinazione offre prestazioni fluide anche nelle attività più esigenti, garantendo una risposta rapida in ogni situazione specie, come detto, in ambito professionale.

A completare l'ottimo quadro tecnico, ci sono poi 2 porte Thunderbolt 4, una porta USB-A, un eccellente modulo Wi-Fi 6E, e compatibilità con la tecnologia Bluetooth 5.3 ad alta velocità. Ovviamente, è presente anche una porta Ethernet a 10GB, garantendo così anche la possibilità di una connessione cablata ad alta velocità, ormai non così scontata neanche in ambito notebook.

In conclusione, il Mac mini con chip M2 è una soluzione completa per chi cerca prestazioni elevate in un formato compatto, e visto l'ottimo prezzo proposto da Amazon, diremmo che val davvero la pena approfittare di questa offerta al -18%, consultando la pagina dello store dedicata al prodotto, con l'invito ad acquistarlo quanto prima visto che, come spesso accade con questi prodotti, le scorte potrebbero presto esaurirsi, o l'offerta terminare prematuramente.

