Se cercate una VPN che si possa utilizzare su ogni dispositivo o sistema operativo esistente, NordVPN è tra le più adatte, anche per quanto riguarda gli aggiornamenti futuri. Il provider ha infatti annunciato di aver aperto nuovi server a Roma, utili per chi abita al centro-sud, server che potrebbero invogliare gli utenti ad approfittare dello sconto del 59% disponibile in queste ore.

Un’offerta ottima e anche più conveniente rispetto ad alcune occasioni passate, visto che vi verranno offerti anche 3 mesi extra nel piano biennale, consentendovi di pagare la cifra scontata per 27 mesi anziché 24. A seguito di questo sconto, la spesa da sostenere per ottenere l’ottimo servizio di NordVPN sarà di 6,69€ al mese invece di 15,69€. Una VPN indicata dunque per chi non da priorità al risparmio, anche perché la proposta riguarda il piano “Completo“, il migliore dei tre piani offerti da NordVPN.

Come avrete intuito, NordVPN non è la VPN più economica disponibile in commercio, neanche dopo lo sconto del 59%, pertanto vorrete sicuramente conoscere i vantaggi e le caratteristiche che la rendono valida a questo prezzo. Il più rilevante è il forte impegno verso la privacy degli utenti, spesso non tenuto in considerazione neanche da alcune VPN a pagamento.

NordVPN utilizza poi protocolli di crittografia di alto livello, come AES-256, per proteggere i dati degli utenti da possibili minacce. A ciò si aggiunge una rigorosa politica di no-logs, garantendo che nessuna attività dell’utente o informazione personale venga conservata o monitorata. Il numero di server a cui potrete connettervi è tra i più alti del settore. Il provider dichiara oltre 5700 server sparsi in 60 paesi, tutti con connessione veloce e affidabile.

Non mancano server specializzati per esigenze specifiche, tra cui quelli dedicati per lo streaming e torrenting che, insieme a una serie di funzioni, rendono NordVPN una delle migliori VPN del 2023. Con così tante funzionalità integrate, si potrebbe pensare che l’interfaccia sia difficile da usare. In realtà risulta molto intuitiva e user-friendly, a prescindere dalla piattaforma, permettendo anche ai principianti di utilizzarla senza problemi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che potrebbe terminare da un momento all’altro.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!