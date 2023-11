Abbonati ad IPVanish VPN a solo 2,39€ al mese! -80% sul piano biennale

Le VPN nascondono l'IP reale e la posizione geografica, proteggendo così i dati trasmessi e, di conseguenza, riducendo il rischio di intrusioni. Se quindi state cercando una buona promozione su una VPN affidabile, non possiamo che segnalarvi le incredibili offerte di IPVanish VPN, a cui potrete abbonarvi risparmiando fino all'80%!

Stiamo parlando di una delle VPN migliori del 2023, il che rende queste offerte decisamente più interessanti. Grazie a IPVanishVPN potrete navigare in modo anonimo e sicuro scegliendo fra tre diversi piani, ma solo due sono in offerta! Infatti, un mese di abbonamento costa 11,99€, ma già acquistando il pacchetto per un anno il costo mensile scende a 3,17€, con un risparmio del 73%. Tuttavia, l'offerta più conveniente è senza dubbio quella sull'abbonamento biennale, che vi farà risparmiare l'80%, dato che un mese costa appena 2,39€.

IPVanish VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

IPVanish VPN è un'opzione consigliata a chi desidera proteggere dati personali e documenti importanti archiviati su PC e dispositivi mobili, godendo di una navigazione sicura in ogni circostanza. Indipendentemente dal piano scelto, avrete connessioni illimitate dei dispositivi, nonché i benefici di un sistema di crittografia avanzato e delle tecnologie VPN più recenti.

Inoltre, con IPVanish VPN potrete superare le restrizioni geografiche, così potrete seguire eventi sportivi come le partite di Serie A o di Champions League in diretta, anche all'estero. Facendo scomparire il vostro indirizzo IP reale, avrete poi la certezza che le vostre attività online non saranno tracciate, per una protezione totale della vostra privacy in qualsiasi circostanza, sia usando la rete internet domestica che quelle pubbliche, anche all'estero.

Parlando di prezzi, il vostro effettivo risparmio dipenderà dalla scelta del piano. Se vi connettete spesso a reti pubbliche non sicure o vi preoccupate della protezione dei vostri dati, il piano di abbonamento biennale di IPVanish VPN è la scelta consigliata. In questo modo, infatti, non solo potrete beneficiare dell'eccellente qualità del servizio, ma risparmierete anche il massimo possibile, ottenendo uno sconto dell'80%.

