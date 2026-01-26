Su Amazon trovate l'Acer Nitro V 15 ANV15-52-98W0, un notebook gaming di alto livello equipaggiato con processore Intel Core i9-13900H e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8 GB GDDR7. Grazie ai 32 GB di RAM DDR4 e all'SSD da 1 TB, questo PC portatile offre prestazioni eccezionali per gaming e multitasking. Il display FHD da 15.6" con frequenza di 165 Hz garantisce un'esperienza visiva fluida e coinvolgente. Approfittate dello sconto del 20% e portatelo a casa a 1399,00€ invece di 1749,00€.

Acer Nitro V 15, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Acer Nitro V 15 ANV15-52-98W0 rappresenta la scelta ideale per i gamer esigenti che cercano prestazioni di alto livello senza compromessi. Con il suo processore Intel Core i9-13900H di 13a generazione e la potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8 GB GDDR7, questo notebook gaming vi permetterà di dominare i titoli AAA più recenti con impostazioni grafiche elevate. La configurazione con 32 GB di RAM DDR4 e 1 TB di SSD lo rende perfetto anche per chi necessita di un dispositivo versatile per attività professionali come editing video, rendering 3D e streaming in alta qualità. Il display FHD da 15.6 pollici con refresh rate di 165 Hz garantisce un'esperienza fluida e reattiva, essenziale per i giochi competitivi.

Questo laptop gaming si rivolge anche a content creator e professionisti del settore digitale che necessitano di potenza computazionale in mobilità. Le funzionalità basate su intelligenza artificiale come Acer PurifiedVoice ottimizzano le comunicazioni durante le sessioni di gaming online e le videochiamate professionali, mentre NitroSense vi consente di personalizzare le prestazioni monitorando temperature e velocità delle ventole. Con uno sconto del 20% che porta il prezzo a 1.399€, il Nitro V 15 offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale per chi cerca un notebook gaming completo, capace di gestire gaming intensivo, multitasking impegnativo e produttività avanzata in un unico dispositivo.

L'Acer Nitro V 15 ANV15-52-98W0 è un notebook gaming equipaggiato con processore Intel Core i9-13900H e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8 GB GDDR7. Dispone di 32 GB di RAM DDR4 e un SSD da 1 TB, mentre il display da 15.6" Full HD IPS a 165 Hz garantisce immagini fluide e colori vivaci per un'esperienza visiva coinvolgente.

Vedi offerta su Amazon