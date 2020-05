ADATA D60G: le RAM per i nuovi Intel raggiungono i 5738MHz

ADATA, noto produttore taiwanese, ha annunciato che il suo XPG Overclocking Lab (XOCL), in collaborazione con MSI, ha overcloccato ben 32GB di RAM SPECTRIX D50 e D60G fino ad una frequenza di 5000Mhz su una piattaforma Intel Z490. Questo risultato dimostra la compatibilità dei moduli DRAM XPG e ADATA con le più recenti schede madre con chipset Z490 del Team Blue, ma anche l’elevata qualità di queste soluzioni.

L’XOCL è stato fondata nel 2018 e si dedica a superare i limiti dei moduli di memoria, inoltre è stata la prima struttura di questo tipo tra i produttori di DRAM a livello mondiale. Nel maggio del 2019, l’XOCL ha overcloccato il modulo di memoria SPECTRIX D60G a una frequenza di 5738MT/s, facendo segnare così un nuovo record per l’azienda. Nelle seguenti immagini, potete constatare i timing delle memorie a 5GHz:

XPG ha raggiunto il traguardo con un Intel Core i9-10900K (CPU già entrata nella storia grazie a un overclock di 7,7GHz su tutti i core) e una scheda madre gaming MSI MEG Z490 (presto disponibile). XPG ha anche testato le D60G e le D50 con piattaforme Z490 di altri produttori ottenendo risultati simili, a conferma della bontà delle memorie.

I moduli D60G offrono una superficie di illuminazione RGB superiore a quella della concorrenza, per la precisione del 60% in più, secondo ADATA. I diffusori di luce completamente esposti sono estremamente ampi per amplificarne l’effetto. Questo prodotto include il caratteristico design X-light di XPG, con una superficie multi-sfaccettata ispirata al diamante. In altre parole, questi banchi sono perfette per consumatori alla ricerca di prestazione e stile.

L’XPG D50 presenta un design minimal ed elegante con semplici linee geometriche e un pannello RGB triangolare che si adatta al design complessivo del modulo. Gli utenti possono alternare tra tre modalità RGB: Statica, Pulsazione e Cometa. Oltre a queste, è disponibile anche una modalità Musica per la sincronizzazione con le proprie canzoni preferite.

D60G e D50 sono moduli realizzati con chip di alta qualità e un dissipatore in metallo per un’eccellente integrità del segnale, affidabilità e stabilità, che prolunga efficacemente la durata del modulo. Inoltre, sono compatibili con la tecnologia Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0 che ne facilita l’overclock offrendo una maggiore stabilità.

Detto questo se siete alla ricerca di soluzioni più accessibili, potete dare un’occhiata alla nostra guida all’acquisto alle migliori RAM del 2020.