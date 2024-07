AFFARE PRIME DAY: questo monitor da gaming è FANTASTICO e al MINIMO STORICO! (-15%)

Siete alla ricerca di un monitor da gaming che possa offrirvi un'esperienza visiva immersiva senza svuotarvi il portafoglio? Allora dovreste dare un'occhiata a questa offerta su Amazon disponibile in occasione del Prime Day: l'eccezionale Samsung Odyssey G5 è ora disponibile a soli 199,90€, con uno sconto del 15% sul prezzo di listino di 234,00€. Un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per risparmiare ben 34,10€ e fare vostro il dispositivo al minimo storico, per la quale è però necessario che siate abbonati ad Amazon Prime.

Monitor da gaming Samsung Odyssey G5, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Odyssey G5 si rivolge agli appassionati di gaming che desiderano migliorare la propria esperienza di gioco per un risultato senza compromessi con un monitor eccellente e in offerta. Questo monitor è particolarmente adatto a chi cerca un equilibrio tra prestazioni elevate e comfort visivo, grazie alla sua curvatura 1000R che avvolge il campo visivo, offrendo un'immersione senza precedenti. La risoluzione WQHD (2560x1440) soddisfa le esigenze di chi non si accontenta del Full HD, ma cerca dettagli più nitidi e una maggiore area di lavoro.

Gli amanti dei giochi competitivi apprezzeranno particolarmente il refresh rate di 165Hz e il tempo di risposta di 1ms (MPRT), che garantiscono fluidità e reattività eccezionali, fondamentali nei titoli ad alto ritmo. La tecnologia AMD FreeSync elimina il tearing e lo stuttering, assicurando un'esperienza di gioco fluida e priva di artefatti.

Non da meno, il pannello VA con supporto HDR10 offre contrasti profondi e una gamma cromatica estesa, rendendo questo device anche per chi, oltre al gaming, si dedica alla visione di contenuti multimediali o a lavori creativi che richiedono una buona resa dei colori. Le funzionalità Flicker Free e Eye Saver Mode lo rendono inoltre perfetto per chi trascorre molte ore davanti allo schermo, riducendo l'affaticamento visivo durante le lunghe sessioni di gioco o lavoro.

Attualmente disponibile a 199,90€, il Samsung Odyssey G5 rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca un monitor da gaming di alta qualità a un prezzo accessibile. La combinazione di tecnologie avanzate come la curvatura 1000R, il refresh rate elevato e il supporto all'HDR10, unite alle funzionalità per il comfort visivo, lo rendono un investimento molto conveniente. Per scoprire altre perle del Prime Day, vi rimandiamo invece alla nostra guida in aggiornamento sulle migliori offerte.

