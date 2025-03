Alleanza per la privacy: Vivaldi ora integra Proton VPN

Quello della privacy online è un tema sempre più caro agli utenti, che spesso cercano soluzioni per mantenere l'anonimato e proteggere i propri dati quando navigano. Scegliere una delle migliori VPN può essere una soluzione, ma da oggi c'è un'altra opzione perfettamente adatta allo scopo che unisce uno di questi servizi con un browser già volto alla privacy.

Nelle scorse ore Vivaldi ha annunciato l'integrazione di Proton VPN all'interno del proprio browser, per rispondere all'esigenza di protezione degli utenti e offrire una soluzione integrata, che non richieda l'uso di applicazioni aggiuntive.

Gli utenti possono ora attivare un servizio VPN di tutto rispetto direttamente dall'interfaccia del browser, senza più bisogno di scaricare altre app o addentrarsi in configurazioni che potrebbero rivelarsi complesse per i meno esperti. Attivarla è semplicissimo: cliccare il tasto "VPN" nella barra degli strumenti, accedere con il proprio account Vivaldi (o crearne uno) e il gioco è fatto.

Sia Vivaldi che Proton sono aziende europee che operano al di fuori delle logiche estrattive della Silicon Valley e della sorveglianza statale cinese. Entrambe le compagnie condividono la convinzione che i dati personali non debbano essere una merce di scambio e che sia fondamentale costruire tecnologie per le persone, non per gli investitori.

Il valore della neutralità tecnologica

In un periodo caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche, la domanda di soluzioni tecnologiche indipendenti e guidate da valori etici è in forte aumento. Proton VPN si è guadagnata la fiducia di moltissimi utenti grazie al suo impegno concreto per la protezione dei dati.

La società svizzera ha sfidato leggi di sorveglianza invasive, ha portato governi in tribunale e ha difeso i diritti degli utenti in diverse occasioni. La sua missione è trasparente e le sue azioni parlano più di qualsiasi strategia di marketing. Proton è governata da una fondazione no-profit svizzera e, come Vivaldi, mantiene una posizione di neutralità politica.

Il panorama digitale sta cambiando rapidamente e gli utenti stanno diventando sempre più consapevoli dell'importanza della privacy online. In questo contesto, strumenti come Vivaldi con Proton VPN integrato rappresentano una risposta concreta alla crescente domanda di soluzioni che rispettino gli utenti anziché sfruttarli.

L'integrazione di Proton VPN in Vivaldi non è solo una nuova funzionalità, ma un manifesto di valori che pone al centro la persona e i suoi diritti digitali. È una dichiarazione d'intenti che sfida il modello dominante basato sulla raccolta indiscriminata di dati personali e propone un'alternativa concreta per chi desidera navigare in modo più sicuro e privato.

Questa collaborazione rappresenta un esempio di come le aziende tech europee possano unire le forze per offrire alternative credibili e affidabili ai prodotti delle grandi corporazioni americane e asiatiche. In un mondo sempre più polarizzato, la neutralità e l'indipendenza di questi strumenti diventano valori fondamentali per garantire un'esperienza digitale libera da condizionamenti.