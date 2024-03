SUPER sconto su queste casse con subwoofer di Trust! (-35%)

Se amate l'audio potente e coinvolgente, non fatevi sfuggire l'ottima offerta di oggi sul sistema di altoparlanti 2.1 Trust Tytan, dotato di subwoofer e due speaker, in sconto del 35% su Amazon. Il sistema 2.1 è compatibile con molti dispositivi grazie alla connettività tramite jack 3,5mm e può essere facilmente controllato da remoto con il pratico telecomando, incluso in confezione. L'offerta permette di acquistare questo sistema audio a soli 51,99€ invece di 79,99€.

Altoparlanti 2.1 Trust Tytan, chi dovrebbe acquistarli?

Se delle semplici casse portatili non vi bastano, il Trust Tytan saprà regalarvi parecchie soddisfazioni, non solo nei giochi, ma anche nei film con una colonna sonora che merita di essere ascoltata su un impianto potente e capace di riprodurla al meglio. Il sistema 2.1 offre una potenza di picco di 120 watt, bassi potenti e profondi e un audio coinvolgente, capace di farvi immergere al meglio nei vostri giochi e film preferiti.

Il sistema Trust Tytan è facilissimo da installare, completamente plug and play e compatibile con tantissimi dispositivi grazie al cavo jack da 3.5mm. Il subwoofer è in legno, mentre le due casse hanno una finitura nero lucido che si abbina bene a tutti i setup moderni, sia quelli ricchi di RGB che quelli più sobri, nonché su un classico mobile da salotto accanto alla vostra televisione.

Se volete rivoluzionare la vostra esperienza d'ascolto quando giocate, guardate film o vi godete il vostro disco preferito, approfittate dell'offerta Amazon di oggi sul sistema audio 2.1 con subwoofer Trust Tytan, disponibile al prezzo scontato di 51,99€, con uno sconto del 35% sul prezzo di listino di 79,99€.

Vedi offerta su Amazon