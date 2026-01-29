Scoprite l'Amazon Echo Show 11, l'ultimo modello con schermo Full HD da 11 pollici, audio spaziale e Alexa integrata. Grazie al 60% di area di visione in più, potrete gestire la vostra casa intelligente, fare videochiamate nitide e godervi i vostri contenuti preferiti con una qualità eccezionale. Disponibile su Amazon a 199,99€ invece di 239,99€, è il momento perfetto per portare l'assistente vocale più versatile nel vostro salotto.

Echo Show 11, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Amazon Echo Show 11 è la soluzione ideale per chi desidera trasformare la propria abitazione in una casa intelligente completa e interconnessa. Grazie allo schermo Full HD da 11 pollici e all'Hub Casa Intelligente integrato, questo dispositivo vi permetterà di controllare luci, termostati e videocamere con semplicità, senza bisogno di dispositivi aggiuntivi. È perfetto per le famiglie che vogliono rimanere connesse attraverso videochiamate nitide con inquadratura automatica, per chi ama cucinare seguendo ricette visualizzate a colpo d'occhio, o per chi necessita di un assistente vocale avanzato che gestisca calendari, promemoria e liste della spesa quotidiane.

Se cercate un modello che unisca intrattenimento di qualità e funzionalità smart, Echo Show 11 soddisfa pienamente queste esigenze. L'audio spaziale con bassi potenziati vi avvolgerà durante la visione dei vostri programmi preferiti su Prime Video o Netflix, mentre la tecnologia Omnisense ottimizzerà l'esperienza ambientale rilevando presenza e temperatura. Quando non in uso, si trasforma in una elegante cornice digitale per i vostri ricordi più belli. Con uno sconto del 17% che porta il prezzo a soli 199€, rappresenta un investimento eccellente per chi vuole il massimo dalla domotica moderna senza compromessi sulla qualità.

Amazon Echo Show 11 è uno schermo intelligente con display Full HD da 11 pollici che offre il 60% di area visiva in più rispetto ai modelli precedenti. Grazie all'audio spaziale, bassi potenziati e Hub Casa Intelligente integrato, vi permette di controllare migliaia di dispositivi compatibili, guardare contenuti da Prime Video e Netflix, effettuare videochiamate nitide con inquadratura automatica e gestire la vostra routine quotidiana con Alexa. La tecnologia Omnisense rileva temperatura e presenza per attivare routine automatiche.

Vedi offerta su Amazon